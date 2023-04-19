Помер актор Олександр Якимчук – востаннє зіграв у виставі "Століття Якова"

Відійшов у засвіти народний артист України та актор Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Олександр Якимчук. Артиста не стало у віці 67 років.

Трагічну звістку повідомили на фейсбук-сторінці драмтеатру. Інформацію про смерть також підтвердила донька актора Анна Присяжна.

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Помер народний артист України Олександр Якимчук

"Не хочеться вірити... Ваша остання вистава "Століття Якова"... Ваша усмішка завжди буде жити в моєму серці...Ви були Великою Людиною! Спочивайте з Богом", – написала дочка артиста.

Анна Присяжна / Фото зі сторінки акторки

Колектив театру висловив найщиріші співчуття близьким та рідним, а також усім тим, хто знав цю світлу та відповідальну людину.

Ми втратили наставника, колегу, друга, частину сім’ї. Змушені визнати, що тривала хвороба відібрала у нас Олександра Павловича Якимчука. Народний артист України віддав роботі у Волинському облмуздрамтеатрі понад пів століття, зіграв більше, ніж 150 ролей, був артистом балету і драми, автором лібрето і віршів до вистав, художником-постановником, асистентом, помічником режисера, режисером... Педагог, ведучий, актор кіно... Концерти, новорічні ранки, інші події... Він допомагав у всьому, бо був такою людиною, яка здатна підтримати, дати мудру пораду й навчити бути Людиною з великої літери,

– написали на сторінці театру.

"Хай живе любов!", – сказав він на прощання у своїй останній постановці.

Найкращі ролі Олександра Якимчука

Возний – "Наталка Полтавка"

Захар – "Баб’ячий бунт"

Пістряк – "Конотопська відьма"

Марчело – "Пристрасті святого Мікаеля"

Сганарель – "Лікар не по своїй волі"

Герострат – "Забути Герострата"

Мартін – "Світанкова фея"

Дон Жуан – "Дон Жуан або любов до геометрії"

Мартин Боруля – "Мартин Боруля"

Шмага – "Без вини винні"

Пічем – "Тригрошова опера"

Дуліттл – "Моя чарівна леді"

Шпак – "Шельменко-денщик" Г. Квітки-Основ’яненка,

Кичатий – "Назар Стодоля" Т. Шевченка.

Прощання із видатним волинянином розпочалося 19 квітня о 10:00 у фоє театру (1 поверх). Панахида відбулася об 11:00. О 12:00 виїзд на кладовище.