Помер відомий український актор театру Петро Нікітін

Несподівано помер театральний артист Петро Нікітін. Усе своє життя він присвятив мистецтву та українському театру. Останні кілька років актор працював у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка у Києві.

Сумну звістку повідомили колеги Нікітіна. Окрім цього, відомо, що на момент смерті актору був 61 рік.

Дивіться також Українське спортивне кіно: 3 фільми, що закарбуються у вашій пам'яті

Помер Петро Нікітін: що відомо

За словами його колег, Петро, крім того, що був професійним актором, також відзначався чуйністю та був дуже надійною людиною.

Ця несподівана звістка шокувала наш театр. Глядачі театру і кіно цінували талант актора та вміння перевтілюватися в різні образи, франківці ж пам'ятатимуть Петра як доброго друга та надійного партнера на сцені. Світла пам'ять! Наші щирі співчуття рідним та близьким,

– написала команда театру.

Причину смерті актора наразі не називають. А дату та місце прощання повідомлять пізніше.

Хто такий Петро Нікітін