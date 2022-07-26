Помер мафіозі зі "Славних хлопців" Пол Сорвіно: що відомо про життя актора

Помер американський актор, оперний співак та бізнесмен Пол Сорвіно, відомий своїми ролями мафіозі у "Славних хлопцях" та сержанта поліції в "Законі та порядку". Зірці було 83 роки.

Пол Сорвіно помер природною смертю від хвороби, на яку страждав останні декілька років. Оскароносна акторка Міра Сорвіно вшанувала батька зі словами: "Моє серце розривається на частини".

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Помер Пол Сорвіно: що відомо про життя та творчість актора

Про смерть Сорвіно оголосив публіцист Роджер Ніл від імені дружини – акторки Ді Ді Бенкі, яка була поруч із ним в цей нелегкий час.

Наші серця розбиті. Ніколи не буде іншого Пола Сорвіно, він був любов'ю всього мого життя та одним з найбільших виконавців, які будь-коли прикрашали екран і сцену,

– заявила Ді Ді Сорвіно.

Пол Ентоні Сорвіно народився 13 квітня 1939 року в Брукліні та знявся в таких фільмах і серіалах:

"Ромео + Джульєтта";

"Зоряний шлях: Наступне покоління";

"Дік Трейсі";

"Людина-ракета";

"Закон і порядок";

"Детективне агентство "Місячне сяйво";

"Генетична опера";

"Гроші вирішують все";

"Той, що розшукує";

"Особливо небезпечний злочинець";

"Док Вест".

Сорвіно розпочав свою кар'єру як копірайтер у рекламному агентстві. Він відвідував Американську музично-драматичну академію, перш ніж дебютувати на Бродвеї в мюзиклі Bajour 1964 року. Шість років опісля він з'явився у своєму першому фільмі – культовій класичній стрічці Карла Райнера "Де Поппа?", з Джорджем Сігалом і Рут Гордон у головних ролях, а в 1971 році зіграв другорядну роль у фільмі "Паніка в Нідл-парку" разом з молодим Аль Пачіно у головній ролі.

Сорвіно отримав похвалу від критиків за свою гру в бродвейській п'єсі Джейсона Міллера 1972 року "Цей сезон чемпіонату" і був номінований на премію "Тоні" за свою гру. Він повторив свою роль у художньому фільмі 1982 року, в якому також знімалися Брюс Дерн, Стейсі Кіч, Роберт Мітчем та Мартін Шин.

У актора також була визначна роль другого плану в номінованому на премію Оскар фільмі "Дотик класу" з Сігалом у головній ролі, а в 1981 році він знявся у картині свого давнього приятеля Уоррена Бітті "Червоні".

Найбільше запам'ятався за роль Пола Цицерона

Сорвіно найбільше запам'ятався за роль Пола Цицерона у фільмі Мартіна Скорсезе "Славні хлопці" 1990 року.

"Славні хлопці" стали класикою Голлівуду. Стрічка розповідає про Генрі Гілла, який зі шкільних років допомагав мафіозі. Спершу хлопчак виконував дрібні доручення, які не привертали увагу поліції, але в дорослому віці Генрі вже приєднався до кримінальної банди та отримав свою роль у ній. Жорстокий та самовпевнений, а ще й дуже привабливий гангстер наводив жаху на Нью-Йорк.

"Славні хлопці": дивіться трейлер

Робота в театрі

Сорвіно зіграв також на Бродвеї у виставах "Шлюбний танець" (1965 рік), "Хмарочос" (1965 рік) та "Американський мільйонер" (1974 рік). 1976 року він поставив недовговічну бродвейську п'єсу "Доводчики тачок".

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Незабутній момент

У незабутній момент Оскара 1996 року Міра Сорвіно, беручи нагороду за роль у фільмі Вуді Аллена "Велика Афродіта", подякувала своєму батькові, який розридався під прицілом телекамер.

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Сорвіно заснував Фонд боротьби з астмою Пола Сорвіно та разом із дружиною Ді Ді став співавтором книги Pinot, Pasta, and Parties.

Ді Ді та Пол одружилися у 2014 році. Крім дружини, у нього залишилися діти Міра, Аманда, Майкл та 5 онуків.