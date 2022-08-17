Помер режисер Вольфганг Петерсен, який зняв "Трою" та "Ідеальний шторм"

Пішов із життя режисер фільмів "Троя" та "Ідеальний шторм" Вольфганг Петерсен. Знаменитого сценариста не стало у віці 81 року.

Петерсен помер у Брентвуді на заході Лос-Анджелеса ще 12 серпня, проте офіційно про його смерть повідомили вчора, 16 серпня. Причиною смерті німецького митця став рак підшлункової залози.

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Вольфганг Петерсен помер: що відомо

Режисер таких фільмів, як "Підводний човен", "Троя", "Ідеальний шторм" народився у Нижній Саксонії у 1941 році. Виріс у Гамбурзі та навчався у Німецькій академії кіно та телебачення у Берліні.

Кілька років свого життя, зокрема з 1977 року, він присвятив роботі над драматичним серіалом, який користувався популярністю, "Місце злочину".

У 1977 році адаптував автобіографічний роман Олександра Циглера про одностатеве кохання – так з'явилася стрічка "Наслідки", що викликала великий резонанс у глядачів.

Вже у 1981 році глядачі побачили знятий на реальних подіях фільм "Підводний човен". Стрічка отримала чимало схвальних відгуків, низку престижних нагород та 6 разів була номінована на Оскар. Головну роль у картині про Другу світову війну виконав німецький актор Юрген Прохнов.

У 1984 році Вольфганг Петерсен зняв легендарну "Нескінченну історію" за однойменним романом письменника Міхаеля Енде. І того ж року з Німеччини режисер переїхав до Голлівуду, де працював над такими проєктами:

екранізацією роману Ясутаки Цуцуї Папріка, за яким вийшло однойменне аніме,

знімав Клінта Іствуда;

випустив блокбастери "Ідеальний шторм" (2000 рік) з Джорджем Клуні та "Троя" (2004 рік) з Бредом Піттом.

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Остання стрічка-ремейк Четверо проти банку вийшла у 2016 році. Для роботи над нею Петерсен повертався на батьківщину та переосмислив свою телевізійну комедію 1976 року. Фільм, як і Підводний човен, вийшов німецькою.

Фільм "Четверо супроти банка" став останнім у творчості Петерсена. Режисер зняв його у 2016 році. Щоб працювати над нею, режисер повернувся на свою Батьківщину і переосмислив телевізійну комедію 1976 року. За свою кар’єру Петерсен отримав низку нагород.

За словами його представника, у Петерсена залишилися дружина Марія-Антуанетта, син Даніель та двоє онуків, які до останнього моменту були поряд з ним.



Вольфганг Петерсен помер у США / Фото SifyNews