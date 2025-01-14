Від ігрового кіно до класики: найпопулярніші українські фільми на Takflix, які варто подивитися
Онлайн-кінотеатр Takflix зібрав понад 100 тисяч глядачів 200 фільмів, які можна переглянути легально. Платформа підбила підсумки та представила список найпопулярніших українських стрічок.
Найпопулярнішим фільмом серед ігрових у 2024 році став "Люксембург, Люксембург", передає 24 Канал з посиланням на Суспільне Культура. Щодо кінокласики, глядачі найчастіше обирали фільм Серія Параджанова "Тіні забутих предків"
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Найпопулярніші фільми 2024 року
Ігрове кіно:
- "Люксембург, Люксембург", Антоніо Лукіч;
"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер онлайн
- "Мої думки тихі", Антоніо Лукіч;
- "Я працюю на цвинтарі", Олексій Тараненко;
- "Памфір", Дмитро Сухолиткий-Собчук;
- "Стоп-Земля", Катерина Горностай.
Документалістика:
- "20 днів у Маріуполі", Мстислав Чернов;
"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн
- "Співає ІФТКЕ", Надія Парфан;
- "Вусатий фанк", Олександр Ковш;
- "Рози. Фільм-кабаре", Ірина Стеценко;
- "Ваш Василь", Світлана Рудюк, Олександр Авшаров.
Короткі метри:
- "ГКЧП", Аркадій Непиталюк;
"ГКЧП": дивіться трейлер онлайн
- "Капітан Бровари", Едуард Нечмоглод;
- "Ну ти і дура, Ліза", Олександра Конопля;
- "Це побачення", Надія Парфан;
- "Вхід через балкон", Роман Блажан.
Кінокласика:
- "Тіні забутих предків", Сергій Параджанов;
"Тіні забутих предків": дивіться трейлер онлайн
- "Пропала грамота", Борис Івченко;
- "Земля", Олександр Довженко;
- "Вперед, за скарбами гетьмана!", Вадим Кастеллі;
- "Білий птах з чорною ознакою", Юрій Іллєнко.
Анімація:
- "Під безкрайнім небом", Олександра Джиганська;
"Під безкрайнім небом": дивіться анонс онлайн
- "Виходь, Masha", Юлія Шалімова;
- "Я та моя кремезна дупа", Єлизавета Письмак;
- "Віктор_Робот", Анатолій Лавренішин;
- "Глибока вода", Анна Дудко.
Платформа Takflix – це онлайн-кінотеатр, який заснувала режисерка і продюсерка Надія Парфан у 2019 році. Тут можна легально дивитися українські фільми за принципом "відео на запит". Назва є алюзією до відомого всім сервісу Netflix.