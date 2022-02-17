Порошенко, Осадча, Притула, Супрун: хто ще відвідав прем'єру Сенцова "Носоріг" у Києві

Презентація стрічки відбулась у Києві 16 лютого напередодні всеукраїнської прем'єри фільму Олега Сенцова "Носоріг" у кінотеатрах. Хто відвідав одну з головних подій країни початку 2022 року, – читайте на Кіно 24.

Як повідомила пресслужба фільму для 24 каналу, у столиці стрічку представили у київському Будинку кіно за участі знімальної групи. Гостями прем’єрного показу стали культурні та суспільно-політичні діячі нашої країни, які прийшли привітати режисера з першою гучною прем'єрою його кримінальної драми про 90-ті.

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Читайте згодом у великому інтерв'ю з автором прем'єри фільму "Носоріг" – Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим у рамках проєкту " Інтерв'ю 24 ".

Зокрема гостями на прем'єрі стали п'ятий Президенти України Петро Порошенко, який навідався з дружиною Мариною, та третій Президент – Віктор Ющенко. Усіх гостей Сенцов вітав у чорному смокінгу з метеликом, – дуже по-голлівудськи.

На прем'єру "Носорога" у Києві також завітали й зірки українського шоу-бізнесу, політики та кіно: Сергій Притула, Святослав Вакарчук, Олег Михайлюта, Уляна Супрун, Ірма Вітовська-Ванца, Ахтем Сеїтаблаєв, Римма Зюбіна, Рефат Чубаров, Олександр Кольченко, Антін Мухарський, Олексій Гончарук, Севгіль Мусаєва, Ірина Цілик, Наталка Ворожбит, Дмитро Кулеба, Єгор Соболєв, Марічка Падалко, Юрій Макаров, Олег Скрипка, Майкл Щур, Катерина Осадча, Катерина Молчанова, Олександр Данилюк та інші.

До фотографії можна було приєднатись разом з режисером стрічки, а можна було використати реквізит для фотографії у стилі самого фільму. Таким реквізитом виступили бейсбольні бити з назвою фільму "Носоріг".

Фото з прем'єри фільму "Носоріг" / Фото Marie Claire

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