Фільм про війну в Україні номінований на Оскар-2025: чи прогнозують букмекери перемогу стрічці
- Фільм "Порцелянова війна" номінований на Оскар-2025 у категорії "Найкращий документальний фільм".
- Шанси фільму на перемогу оцінюються в 19,19%, але його головним суперником є "Немає іншої землі" з 55,56%.
Наближається церемонія нагородження Оскар-2025, і вже зараз усі кіномани з нетерпінням очікують, хто стане володарем найпрестижніших кінематографічних нагород цього року. Торік у категорії "Найкращий документальний фільм" перемогу здобула українська стрічка "20 днів у Маріуполі".
Цього року в категорії "Найкращий документальний фільм" номіновано ще один фільм про війну в Україні – "Порцелянова війна". У матеріалі дізнаєтесь, що відомо про стрічку та чи прогнозують букмекери перемогу фільму.
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Чи прогнозують букмекери перемогу фільму "Порцелянова війна"
Фільм "Порцелянова війна" розповідає історію трьох українських художників, які вирішили залишитись у Харкові під час війни, попри всю небезпеку, що їх оточувала. Вони створювали порцелянові вироби, які стали символами стійкості, витривалості та людяності у часи війни. Цей акт став для них не лише способом зберегти свою культурну ідентичність, але й виразом надії та сили духу, які неможливо зламати навіть в умовах найжорстокіших випробувань.
Стрічка, знята на основі реальних подій, має всі шанси стати важливою частиною міжнародної кінематографічної спадщини, оскільки вона показує не тільки драматичну ситуацію, в якій опинилися українці, але й здатність мистецтва ставати потужним інструментом протистояння війні.
"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму
Цього року фільм "Порцелянова війна" претендує на перемогу в одній з найпрестижніших номінацій Оскара – "Найкращий документальний фільм".
Ось як оцінюють шанси фільмів у цій категорії:
- "Щоденники чорної скриньки" – 1%
- "Немає іншої землі" – 55,56%
- "Порцелянова війна" – 19,19%
- "Саундтрек до державного перевороту" – 1%
- "Цукрова тростина" – 23,23%
Хоча "Порцелянова війна" має відносно високі шанси з оцінкою 19,19%, її конкуренція в цій категорії буде серйозною. На першому місці з великим відривом перебуває "Немає іншої землі", що може стати головним суперником для українського фільму.