Любителька росіян Ханде Ерчел повернулась до Стамбула: її затримала поліція

Турецька акторка Ханде Ерчел потрапила в скандал – її підозрюють у причетності до справ, пов'язаних з забороненими речовинами. Зірка серіалу "Постукай у мої двері" вже повернулась до Туреччини та заявила, що готова співпрацювати зі слідством.

Поліція затримала Ханде Ерчел в аеропорту Стамбула. Вона вже з'явилась у будівлі суду й дала свідчення, як повідомляє видання Sözcü.

32-річну турецьку акторку згодом спрямували в Інститут судової медицини, щоб взяти зразки волосся та крові.

Таким чином Ханде Ерчел пройде тест на заборонені речовини. Результат може значно вплинути на хід справи, пише Cumhuriyet.

Зазначимо, Ханде Ерчел неодноразово опинялась в центрі скандалів в Україні. Причиною стало те, що акторка під час повномасштабного російського вторгнення вже кілька разів приїжджала до Москви на презентацію фільмів та публічно підтримує дружбу з росіянами.

Що варто знати про контекст ситуації?

З минулого року в Туреччині відбуваються масштабні антинаркотичні операції. Правоохоронці вже затримали близько 20 людей, серед яких як знаменитості, так і бізнесмени та інші відомі й впливові особистості.

На початку лютого стамбульський суд наклав арешт на п'ятизірковий готель Bebek, де відбувалися вечірки, на яких вживали наркотичні речовини – про це заявила поліція.

У рамках цих розслідувань у причетності до справ запідозрили й акторку Ханде Ерчел. Днями з'явилась інформація про те, що прокуратура Стамбула видала ордер на арешт зірки. Також затримати можуть її колишнього нареченого.

Ханде Ерчел публічно коментувала ситуацію. Вона заявляла, що "довіряє турецькому правосуддю" та сподівається на те, що любить свою країну і сподівається, що з часом ситуація проясниться. Акторку не затримали, оскільки вона вже понад місяць перебуває за кордоном.