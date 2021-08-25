Поцілунок Гавейна і спокуса Леді у новому фрагменті з фільму "Легенда про Зеленого лицаря"

У мережі з’явився звабливий фрагмент із фентезі "Легенда про Зеленого лицаря" режисера Девіда Лоурі із лауреатом премії BAFTA Девом Пателем і лауреаткою премії Оскар Алісією Вікандер в головних ролях. У кінотеатрах України ми побачимо стрічку 26 серпня 2021 року.

Новий фрагмент з фільму опублікували під назвою "Бібліотека". Про це повідомляє пресслужба "Вольга Україна".

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Що показали у фрагменті

Ролик зосереджений на племіннику короля Артура Гавейна – персонажа лауреата премії BAFTA Дева Пателя ("Лев", "Історія Девіда Копперфілда"), який опинився в замку ексцентричного лорда Бертілака (Джоел Едгертон з "Воїна" і "Великого Гетсбі") наодинці із загадковою Леді у виконанні лауреатки премії Оскар Алісії Вікандер. Зірка фільмів "Лара Крофт" та "Із машини", як відомо, грає відразу дві жіночі партії у фільмі – коханої Гавейна простолюдинки Ессель і Леді, яка прагне спокусити Гавейна на шляху до його зустрічі з Зеленим лицарем.

Сюжет фільму

Фентезі "Легенда про Зеленого лицаря" розповідає про юного Гавейна, який на Різдвяному бенкеті зголосився на поєдинок з непроханим гостем Камелота – Зеленим лицарем. І тепер йому доведеться здійснити подорож крізь перешкоди та спокуси на шляху до честі і свого місця біля престолу, якщо воно того, звичайно ж, варте.

Акторський склад

Окрім Дева Пателя, Алісії Вікандер та Джоела Едгертона, у фільмі також знялися:

Шон Харріс (франшиза "Місія нездійсненна", "Прометей")

Кейт Дікі ("Гра престолів", "Прометей")

Баррі Кеоган ("Вічні", "Чорнобиль") та ін.