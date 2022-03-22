"Позивний Паркер": Олег Сенцов показав тепле фото з передової з новим бійцем підрозділу
Джерело:фейсбук Олега Сенцова
Режисер фільму "Носоріг" Олег Сенцов показав зворушливе фото з передової. Поряд з ним сидить вірний собака Паркер, якого кінодіяч назвав новим бійцем підрозділу.
Олег Сенцов з перших днів війни оберігає Україну у лавах ЗСУ. На новому фото з передової, він у камуфляжі обіймає собаку Паркера мисливської породи чистопородного курцхаара.
До теми Мій шлях воїна – на передовій, – Олег Сенцов розповів про війну та нашу незалежність
Новий боєць прибився до нашого підрозділу та отримав позивний Паркер,
– тепло повідомив Сенцов.
Олег Сенцов з собакою Паркер / Фото з фейсбуку режисера
Зауважимо, що місією Олега Сенцова у війні є повернути наші території, здобути нашу незалежність, вступити в НАТО, вступити в ЄС, зламати хребет Росії, і, як зауважив режисер, щоб наші діти вже не воювали.
Реакція мережі
Всього за 4 години світлину оцінили 11 тисяч користувачів та написали режисеру слова підтримки та оцінили песика:
- "Гарний Паркер";
- "Господи, бережи вас. Підтримуйте один одного, їм зараз дуже тяжко";
- "Люблю, коли "там" поряд є такі бійці!";
- "Той вполює всіх";
- "Класний курц!";
- "Курцхар, класний мисливець. Хай вас Бог береже!";
- "Тепер у Вас, пане Олеже, з’явився новий друг і помічник. Це радує! Паркер-красунчик!!!";
- "Класний погляд у Паркера! Слава ЗСУ!";
- "Ви схожі!!! Дуже гарний тандем!";
- "Дуже поважний, гарний пес, погляд неймовірний";
- "Нехай Бог оберігає! Гідні захисники";
- "Пане Олеже! Класна світлина! Дякую за позитив!";
- "Тримайтеся, хлопці! Хай Господь оберігає всіх вас!".
Нагадаємо, нещодавно український режисер Ахтем Сеітаблаєв, який входить у територіальну оборону Києва, показав фото з легендарною акторкою Адою Роговцевою.