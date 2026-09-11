9 деталей фільму "Практична магія 2", про які нізащо не здогадатися під час перегляду

За кадром "Практичної магії 2" з Ніколь Кідман і Сандрою Буллок у головних ролях залишилось безліч кумедних та несподіваних моментів. Про які знають лише інсайдери.

Майже через три десятиліття після виходу культової "Практичної магії" Сандра Буллок і Ніколь Кідман знову повернулися до ролей сестер Овенс. Та цього разу в центрі історії опиняється й нове покоління родини – доньки Саллі, Кайлі та Антонія, які успадкували магічний дар. Разом із ними повернулася й особлива атмосфера стрічки – з магією, гумором, музикою та несподіваними історіями зі знімального майданчика.

Розповідаємо про кілька цікавих моментів, які трапились під час створення "Практичної магії 2". Про них нізащо не здогадатися під час перегляду стрічки. Тож доведеться переглянути улюблені моменти ще раз, вже під новим кутом.

1. Знімальна команда перетворила територію студії на справжній сад Овенс

Навколо будинку висадили понад 4 тисячі рослин і 52 дорослих дерева. Найбільше дерево було настільки величезним, що його довелося доставляти до студії як негабаритний вантаж із супроводом.

2. Режисерці Сюзанні Бір доводилося ховатися від Сандри Буллок під час знімань

Причина буквально дотепна – Буллок була занадто смішною. Режисерка розповіла, що гра акторки неодноразово змушувала її сміятися просто під час дубля. Тож іноді Бір буквально намагалася сховатися на майданчику, щоб не заважати процесу.



Сандра Буллок смішила всіх на зніманнях "Практичної магії 2" / Фото Warner Bros.

3. Ґідеон із "Практичної магії 2" виріс із чотирма сестрами

Холо Марідуенья, який грає хлопця Кайлі, має чотирьох сестер і каже, що виріс у будинку, повному жінок. Коли він отримав роль у "Практичній магії 2", сестри, за його словами, зраділи цьому чи не більше, ніж будь-якому іншому проєкту в його кар’єрі.

4. Для однієї зі сцен використали паб, якому понад 900 років

Англійський паб The Royal Standard of England, який називає себе найстарішим пабом Великої Британії, у фільмі перетворився на трактир у селищі Торнфілд. Серед інших локацій – замок XIV століття, вікторіанські будинки та старовинна садиба XVIII століття.



Лі Пейс налягав на яблучний пиріг / Фото Warner Bros.

5. Перший знімальний день Лі Пейса почався доволі незвично

Лі Пейс грає професора Ієна Райта – дослідника магії та чаклунства. Дебютувати на майданчику "Практичної магії 2" актору довелося оголеним, нерухомо лежачи в ліжку, бо за сюжетом його герой паралізований. Розплющивши очі, він побачив перед собою Ніколь Кідман, яка чаклувала пальцями й сміялася, а за нею – Сандру Буллок. Сам Пейс назвав це одним із найбільш пам’ятних своїх "виходів" у кіно.

6. Лі Пейс потайки їв пиріг між дублями

В одній зі сцен герой Лі Пейса пригощає Саллі яблучним пирогом, хоча сам за сюжетом його не їсть. Актор зізнався, що виправляв цю несправедливість між дублями – потроху відщипував шматочки пирога зі знімального реквізиту.



Чорний кіт підкорив Ніколь Кідман на зніманнях фільму "Практична магія 2" / Фото Warner Bros.

7. Сандра Буллок, Ніколь Кідман, Джої Кінґ і Мейзі Вільямс разом ходили на Coldplay

Екранна "родина Овенс" проводила час разом і поза знімальним майданчиком. Після одного з концертів Coldplay Буллок жартувала, що весь вечір стежила за Джої Кінґ, яка постійно нахилялася через огорожу, і їй мало не хотілося причепити до неї дитячий страхувальний ремінець. А Кідман згадала, як того вечора Джої ще й танцювала "черв’ячка" просто на підлозі.

8. Чорний кіт настільки добре зіграв свою роль, що Ніколь Кідман попросила дати йому більше екранного часу

Чорного кота Джилліан зіграв п’ятирічний Бронсон – кіт, названий на честь актора Чарльза Бронсона. На майданчику він виявився настільки спокійним і слухняним "актором", що Ніколь Кідман наполягла, аби його персонаж з’явився у більшій кількості сцен, ніж планувалося спочатку. Як виявилось, рудоволоса акторка у житті теж справжня cat person: Кідман зізналася, що вдома в неї три коти та собака. А Сандра Буллок додала, що їх з Ніколь собаки ще й практично однакові.

Практична магія 2: дивитись трейлер онлайн

9. У саундтреку зустрілися Олівія Родріґо, Florence + the Machine і Fleetwood Mac

Музика знову стала важливою частиною "Практичної магії". У саундтреку сиквелу можна почути дуже різних артистів – від Олівії Родріґо та Florence + the Machine до Fleetwood Mac, Бренді Карлайл і навіть Холо Марідуеньї, який грає Ґідеона.

Щоб підтримати легкий та безтурботний настрій після перегляду "Практичної магії 2" якомога довше подивись ці культові комедії 2000-х.