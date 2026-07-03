Ці 6 фільмів стали тріумфаторами на церемонії Оскар і забрали одразу по декілька нагород

Оскар – найпрестижніша премії у світі кіно, яка визначає рейтинг стрічки й віддає заслужене визнання не тільки фільму, а й людям, які дотичні до процесу виробництва. За останні десять років на п'єдистал вийшли кінострічки, які отримали свою популярність ще до оголошення переможців номінацій.

Сьогодні 24 Канал розповість про стрічки останнього десятиліття, які отримали заслужені нагороди від Американської кіноакадемії. Вони можуть конкурувати з рекордсменами Оскара, чий результат не перевершив ще ніхто за понад 20 років.

Фільми з великою кількістю Оскарів

"Оппенгеймер", 2024

Рейтинг IMDb: 8,2

Роберта Оппенгеймера називають "батьком атомної бомби", бо саме йому належить розробка цієї зброї. В основу фільму закладена його історія як винахідника, чоловіка та людини, яка змогла одним махом вбити сотні тисяч людей. Хоча на кнопку спуску натискав не він.

Стрічка зібрала 7 Оскарів.

Номінація "Найкращий фільм";

Крістофер Нолан став найкращим режисером;

став найкращим режисером; Роберт Дауні-молодший отримав статуетку за "Найкращу чоловічу роль другого плану";

отримав статуетку за "Найкращу чоловічу роль другого плану"; Дженніфер Лейм визнана найкращою монтажеркою;

визнана найкращою монтажеркою; Людвіг Йоранссон отримав Оскар за найкращу музику до фільму;

отримав Оскар за найкращу музику до фільму; Хойт ван Гойтема виборов статуетку в номінації "Найкраща операторська робота";

виборов статуетку в номінації "Найкраща операторська робота"; Кілліан Мерфі став переможцем у номінації "Найкращий актор".

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ла-ла-ленд", 2016

Рейтинг IMDb: 8,0

Фільм-мюзикл розповідає про історію кохання актриси Мії і фанатичного джазового піаніста Себастьяна, які намагаються досягти успіху в Лос-Анджелесі. Кожен із них бажає розвинутись й досягти вершин на кар'єрній драбині. Та вони ще не знають, що заради успіху доведеться пожертвувати особистим щастям.

Стрічка здобула 6 статуеток Оскара.

Найкращий режисер – Дем'єн Шазелл;

– Дем'єн Шазелл; Краща жіноча роль – Емма Стоун;

– Емма Стоун; Краща музика до фільму – Джастін Гурвіц;

– Джастін Гурвіц; Краща пісня до фільму – City of Stars;

– City of Stars; Найкраща операторська робота ;

; Найкраща робота художника-постановника.

"Ла-ла-ленд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Все завжди і водночас", 2022

Рейтинг IMDb: 7,7

Евелін Ванг має дуже багато проблем у житті. Під час візиту до податкової вона дізнається про існування мультивсесвіту. Вона отримує доступ до навичок, спогадів та бойових здібностей своїх альтер-его. Евелін стає чи не єдиною, хто може врятувати світ від знищення.

Фільм здобув 7 нагород.

Найкращий фільм ;

; Найкращий режисер – Деніел Кван і Деніел Шайнерт;

– Деніел Кван і Деніел Шайнерт; Найкраща акторка – Мішель Йео;

– Мішель Йео; Найкращий актор другого плану – Ке Хуй Кван;

– Ке Хуй Кван; Найкраща акторка другого плану – Джеймі Лі Кертіс;

– Джеймі Лі Кертіс; Найкращий оригінальний сценарій ;

; Найкращий монтаж.

"Все завжди і водночас": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дюна", 2021

Рейтинг IMDb: 8,0

Події фільму розгортаються у далекому майбутньому, де Дім Атрейдесів отримує владу над пустельною планетою Арракис. Це єдине місце у світі, де добувають найціннішу речовину, яка потрібна для міжзоряних подорожей. Однак усе це виявляється пасткою, влаштованою імператором до ворожим Домом Харконненів.

Стрічка виборола на церемонії Оскар аж 6 статуеток.

Найкраща операторська робота (Греґ Фрейзер);

(Греґ Фрейзер); Найкраща робота художника-постановника;

Найкращий монтаж;

Найкращий звук;

Найкращі візуальні ефекти;

Найкраща музика до фільму (Ханс Циммер).

"Дюна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Грішники", 2025

Рейтинг IMDb: 7,5

Горор розповідає про братів-близнюки та їхнього кузена-музиканта, які відкривають власний заклад. Згодом з'ясовується, що містична музика блюзу живить стародавнє зло. Кровожерливий демон-вампір, на ім'я Реммік, хоче використати цю музику, щоб пробути своїх родичів, створюючи невимовний жах для містечка.

Ця ж кіноробота отримала 4 Оскари з рекордних 16 номінацій.

Найкраща чоловіча роль (Майкл Б. Джордан);

(Майкл Б. Джордан); Найкращий оригінальний сценарій (Раян Куглер);

(Раян Куглер); Найкраща операторська робота (Отем Дюральд Аркапо);

(Отем Дюральд Аркапо); Найкраща музика до фільму (Людвіг Йоранссонн).

"Грішники": дивіться онлайн трейлер фільму

"Паразити", 2019

Рейтинг IMDb: 8,5

Фільм розповідає про бідну родину Кім, яка за допомогою хитрощів влаштовується на роботі до заможної родини Пак, видаючи себе за висококваліфікованих фахівців. Вони насолоджуються "паразитичним" життям у розкоші, поки господарі будинку їдуть за місто. Проте їхній план руйнується, коли колишня економка повертається і відкриває моторошну таємницю: у секретному підвалі маєтку багато років ховається її чоловік.

Стрічка виборола 4 перемоги у номінаціях Оскара.

Найкращий фільм;

Найкращий режисер (Пон Джун-хо);

(Пон Джун-хо); Найкращий оригінальний сценарій;

Найкращий міжнародний художній фільм.

"Паразити": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо вам цікава тема Оскара, то зверніть увагу, що одразу п'ятеро українців тепер зможуть голосувати за лауреатів премії.