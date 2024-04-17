Скоро продовження "Бріджертонів": що потрібно знати про 3 сезон довгоочікуваного серіалу

У 2020 році, коли на Netflix вийшов восьмисерійний серіал "Бріджертони", заснований на серії романів про кохання американської письменниці Джулії Квінн, мало хто міг уявити, наскільки він буде успішним. Тоді глядачі буквально закохались в естетику епохи, красивих суконь, манер, леді та джентльменів.

А тепер кінолюби з нетерпінням очікують прем'єри третього сезону "Бріджертонів". Netflix вирішив розділити майбутній сезон на дві частини, по чотири серії в кожній. Більше інформації про нову історію та очікувану дату прем'єри можна знайти у матеріалі Кіно 24.

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Невдовзі прем'єра третього сезону "Бріджертонів": що відомо

Перша частина третього сезону серіалу "Бріджертони" вийде на екрани 16 травня 2024 року, а друга частина запланована на 13 червня. Автори вирішили зосередитися у наступному сезоні на відносинах Коліна та Пенелопи.

Любий читачу, авторка хоче запитати тебе...що найбільше веде нас нашим шляхом? Наш розум, наші серця? Можливо, нам слід знайти відповідь разом,

– йдеться у новому посланні Леді Віслдаун.

"Бріджертони" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Вже відомо, що Колін Бріджертон планує відновити довіру Пенелопи після неприємних слів про неї. Він буде допомагати їй у пошуках чоловіка, але водночас мріятиме бути не лише другом для неї.

Глядачі також дізнаються, чи зможуть Елоїза і леді Віслдаун відновити свою дружбу.

В акторському складі будуть представлені як відомі, так і нові обличчя. Серед них:

Нікола Колфман;

Люк Ньютон;

Анна Додд;

Чаритра Чандран;

Люк Томпсон;

Клаудія Джессі;

Деніел Френсіс;

Джеймс Фун;

Ганна Нью;

Симон Ешлі,

Сем Філіпс.

Про що були попередні сезони "Бріджертонів"

Перший сезон серіалу присвячений старшій доньці леді Вайолет, чарівній Дафні. Дівчина тріумфально дебютує у вищому світі, отримуючи від королеви звання "діамант сезону". Проте джентльмени, з якихось причин, уникають юної леді.

"Бріджертони": дивіться трейлер першого сезону

Справі заважає бульварна газета з плітками, яку випускає леді Віслдаун. Крім того, Ентоні, старший брат Дафні, відкидає майже всіх потенційних залицяльників, окрім неприємного та нахабного лорда Бербрука, який зовсім не подобається Дафні.

Водночас у Лондон після смерті батька повертається шикарний гульвіса і загальний улюбленець, Саймон Бассет, герцог Гастінґс. Його поява в суспільстві змінює все.

Автори другого сезону вирішили приділити увагу найстаршому брату Дафні. Неодружений гульвіса віконт Ентоні Бріджертон не дуже прагне одружитися, але з почуття обов'язку згоджується на пошуки пари. Жодна з претенденток не відповідає його вимогам. Але, на щастя, до Лондона прибуває Мері Шарма, яка шукає чоловіка для своєї молодшої дочки Едвіни.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер другого сезону

Коли королева оголошує Едвіну діамантом сезону, Ентоні розуміє, що знайшов свою пару. Юна дівчина також закохується в віконта, але її старша сестра Кейт робить все можливе, щоб завадити їх заручинам. Вона вважає, що Бріджертон занадто зухвалий і ніколи не буде ставитися до жінки з повагою.

Протягом сезону самовпевнена Кейт та Ентоні постійно конфліктують, що призводить до виникнення почуттів.