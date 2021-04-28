Прем'єра 4 сезону серіалу "Розповідь служниці": які серії вже можна переглянути онлайн

Найочікуваніша прем'єра цієї весни – 4 сезон "Розповіді служниці". Сьогодні, 28 квітня, на стрімінговій платформі Hulu відбулася презентація перших трьох епізодів серіалу.

У фінальних епізодах 3 сезону Джун Озборн зруйнувала урядову структуру держави завдяки масштабному повстанню. В кінці березня 2021 року вийшов трейлер четвертого сезону серіалу "Розповідь служниці", переглядаючи який, можна зрозуміти, що головним героям доведеться боротись із наслідками своїх дій.

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"Ми не ховаємося, ми боремося", – пошепки говорить вона. "Нехай панує свобода" – цю фразу бачимо у фіналі трейлера як символ боротьби, якій присвячено новий сезон.

Усі шанувальники "Розповіді служниці" вже відсьогодні можуть переглядати перші серії серіалу на стрімінговій платформі Hulu.

Про що четвертий сезон серіалу "Розповідь служниці"

Особлива увага в новому сезоні буде присвячена життю головній героїні Джун в умовах повстання. Служниці запасаються зброєю, заряджають рушниці й вирушають на війну проти Гілеаду. Очолює війну відчайдушна Джун у виконанні Елізабет Мосс. Як показано в трейлері, Джун ховається через свій зухвалий вчинок у фіналі третього сезону, а Лідія, стурбована дедалі більшим заколотом, наказала схопити її. Безперечно, дівчина намагатиметься повернути дочку, яку в неї відібрали.

"Я не можу відпочивати. Моя дочка заслуговує кращого. Ми всі заслуговуємо кращого. Зміни ніколи не даються легко", – каже Джун у тизері.

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Як повідомляє Vogue, співрежисеркою нового сезону стала Елізабет Мосс, для якої це режисерський дебют – вона зняла третій епізод. У своєму коментарі Елізабет Мосс пожартувала, що найскладнішим для неї в цьому процесі виявилося режисерувати сцени із собою – актрисою, яка "славиться своєю вимогливістю".



Одна з локацій, де знімали серіал / Фото Vogue

Головні актори серіалу

Елізабет Мосс – Джун Озборн, Фредова;

Джозеф Файнс – Фред Вотерфорд;

Івонн Страховскі – Серена Джой Вотерфорд;

Алексіс Бледел – Ґленова.



Елізабет Мосс у серіал "Розповідь служниці" / Фото Vogue