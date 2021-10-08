Прем'єра фільму Madame X про Мадонну: до чого тут український режисер

На стримінговому сервісі Paramount + 8 вересня відбулась прем'єра довгоочікуваного фільму про попдіву Мадонну. Фільм був знятий ще у 2019 – 2020-х роках, але вийшов лише зараз через затримки з пандемією. Одним з його авторів став українець Саша Кісюга.

Для українського режисера це вже не перша співпраця з Мадонною – раніше він зняв із нею короткометражну стрічку в альбомі 2019 року Madonna – World of Madame X. У новому фільмі у знімальному процесі йому допоміг португальський митець Нуно Ксіко, а разом вони працюють як дует SKNX.

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Саша Кісюга – про роботу з Мадонною

26-річний український режисер з Дніпра поділився, що зйомки фільму проходили у багатьох містах світу – Парижі, Лос-Анджелесі, Лісабоні.

Шоу знімалося в перебігу декількох ночей, але робота над редакцією фільму зайняла близько року. Безумовно, що працювати з такими артистами, як Мадонна, складно, але дуже захопливо. Коли усвідомлюєш, яка на тобі відповідальність, то намагаєшся працювати на повну! Щодо іншого, то з Мадонною працювати дуже комфортно, вона докладає не менше зусиль, щоб все було на вищому рівні! За лаштунками все відбувалося максимально органічно, вона дуже collaborative і завжди відкрита до ідей,

– розповів Кісюга.



Саша Кісюга (ліворуч) з Мадонною / Фото Vogue

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Що відомо про фільм Madame X

Основою документального фільму було світове турне Мадонни Madame X, який зірка влаштувала на честь однойменного студійного альбому. Але турне довелось зупинити через травму ноги, а згодом "нагрянула" пандемія коронавірусу. Втім, їй вдалось відіграти 75 концертів у США та Європі.

Відтак, концерт-фільм покаже усі труднощі і феєричне шоу Madame X. Усі події у фільмі відбуватимуться з очей альтер-его артистки – Madame X, секретного агента, яка подорожує світом, бореться за свободу і "несе світло в темні місця".

Фільм про Мадонну – Madame X: дивіться трейлер фільму онлайн