В Одесі першими побачать прем'єру середньовічного фентезі "Легенда про Зеленого лицаря"

Прем'єра фільму відбудеться в рамках Гала-прем'єр Одеського міжнародного кінофестивалю. У широкий прокат фільм "Легенда про Зеленого лицаря" виходить з 26 серпня 2021 року. Новий український постер фентезі та кадри за участю головних зірок фільму – детальніше на Кіно 24.

Як повідомила пресслужба фільму "Вольга Україна", перший показ епічного фентезі "Легенда про Зеленого лицаря" режисера-візіонера Девіда Лоурі ("Дракон Піта", "Історія привида") в Україні відбудеться в рамках Гала-прем'єр Одеського міжнародного кінофестивалю.

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У широкий прокат в Україні фільм виходить з 26 серпня 2021 року.

Чим інтригує сюжет фільму про Зеленого лицаря

Новий погляд на класичну легенду з артурівського циклу про сера Гавейна і його подорож крізь спокуси тіла та духу, примари та інтриги до бою з гігантським смарагдовим незнайомцем - Зеленим лицарем. Гавейну доведеться визначити власний характер та довести свою цінність в очах родини і королівства перед обличчям невимовної загрози. Чи створить він власну легенду? Чи займе своє місце біля трону?



Постер фільму "Легенда про Зеленого лицаря" / Вольга Україна

Головні ролі в майбутньому фентезі зіграли:

лауреат премії BAFTA і номінант на "Оскар" Дев Патель ("Історія Девіда Копперфілда", "Лев", "Мільйонер з нетрів", "Робот Чаппі");

лауреатка премії "Оскар" Алісія Вікандер ("Лара Крофт", "Агенти UNCLE ", "Дівчина з Данії ", "З Машини").

Також у фільмі зіграли:

Джоел Едгертон ("Великий Гетсбі", "Воїн", "Вихід: Боги і Царі"),

Шон Харріс (франшиза "Місія нездійсненна", "Прометей"),

Кейт Дікі ("Гра престолів", "Прометей" ),

Ерін Келліман ("Сокіл та Зимовий солдат"),

Баррі Кеоган ("Вічні", "Чорнобиль"),

Саріта Чоудрі (франшиза "Голодні ігри", "Джессіка Джонс"),

Ральф Інесон ("Порохової коктейль", "Першому гравцеві приготується").



Кадр з фільму "Легенда про Зеленого лицаря" / Вольга Україна

Цікаво, що спецефектами у фільмі "Легенда про Зеленого лицаря" займалася легендарна компанія, заснована Пітером Джексоном, Weta Digital. Вони працювали над усіма частинами "Володаря кілець" та "Гоббіта", а також над безліччю інших блокбастерів, наприклад, "Месники" та "Ліга справедливості".

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