Від захоплюючих епічних пригод і фантастичних шедеврів до вражаючих драм і розслабляючих комедій – цей перелік точно задовольнить широке коло смаків кіноманів. Готуйте попкорн і занурюйтесь у світ кіно!

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Найцікавіші прем'єри листопада 2023 року

"Між нами", 2 листопада

Жанр: трилер

Країна: Україна

У центрі цієї історії – складні стосунки двох жінок, які стали заручницями випадкового вбивства, що повністю перевернуло їх життя. Одна з головних героїнь, дівчина Саша, має травматичне минуле. Поряд з нею виступає культова акторка Ірма Вітовська, яка зіграла роль лікарки Ані. Долі цих двох жінок перетнулися в результаті несподіваного повороту подій, і тепер вони зустрілись із необхідністю змінити свої взаємини через нові обставини. Але, чи зможуть жінки зберегти ці стосунки за цих умов?

"Між нами": дивіться онлайн трейлер фільму

"Королівство тварин", 2 листопада

Жанр: фантастика

Країна: Франція

Світ переповнений хвилею мутацій, які перетворюють звичайних людей на дивних тварин. Головний персонаж Франсуа, зробить усе, щоб врятувати свою дружину, яка постраждала від цього загадкового явища. Навколо з'являються нові істоти, і головний герой разом зі своїм 16-річним сином вирушають на порятунок жінки, що радикально змінить їхнє життя назавжди.

"Королівство тварин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Опале листя", 9 листопада

Жанр: комедія, драма

Країна: Фінляндія, Німеччина

Несподівана зустріч у караоке-барі різко змінює життя двох людей, які прагнуть знайти своє кохання. Між ними виникає особливий зв'язок, але на шляху до щастя трапляються численні перешкоди: втрачені телефонні номери, неправильні адреси, проблеми з алкоголем і навіть чарівний безпритульний собака.

"Опале листя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кохання без заморочок", 16 листопада

Жанр: романтична комедія

Країна: Канада, Франція

Софія, професорка філософії з інтелектуальної родини, разом із чоловіком відвідує різні культурні події та бере участь у зустрічах з інтелектуальними бесідами. Вони сплять у різних ліжках і в них давно не літають метелики в животі від кохання. Однак життя Софії перевертається з ніг на голову, коли вона закохується в простого робітника Сільвена. Їхні протилежності притягують одна одну, але є деякі перешкоди.

"Кохання без заморочок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Як зайнятися сексом", 30 листопада

Жанр: драма

Країна: Велика Британія, Греція

Після закінчення школи три подруги вирушають на відпустку до Греції, щоб насолодитися останніми вільними днями, перш ніж кожна з них розпочне університетське життя. Головна героїня Тара вирішила виправити свій статус єдиної незайманої серед трьох дівчат, і відправилася в подорож з відповідними надіями. Проте ця подорож виявиться набагато складнішою і заплутанішою, ніж вона очікувала.

"Як зайнятися сексом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Марвели", 9 листопада

Жанр: супергеройський екшн

Країна: США

Фільм від Marvel Studios розповідає історію Керол Денверс, відомої як Капітан Марвел, яка зуміла знайти себе, подолавши тиранів Крі та помстившись Абсолютному Інтелекту. Але через непередбачувані наслідки Керол доводиться взяти на себе тягар дестабілізованого всесвіту. Одного разу обов'язок кличе її в аномальну червоточину, пов'язану з Крі. Там сили Керол набувають неочікуваного зв'язку із силами її суперфанатки Камали Хан, відомої як Міс Марвел, і названої племінниці Моніки Рамбо, астронавтки космічної станції Т.Е.С.А.К. Раніше близькі Моніка та Керол деякий час втратили контакт. Отже, це незвичайне тріо повинне об'єднати свої зусилля та вчитися працювати разом, щоб врятувати Всесвіт.

"Марвели": дивіться онлайн трейлер фільму

"Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій", 16 листопада

Жанр: драма, екшн

Країна: США

Ця історія розповідає про молодого Коріолана, останню надію свого роду та колись гордого клану Сноу, який втратив своє впливове становище після війни з Капітолієм. Сноу опиняється в складному становищі, коли його статки та майбутнє опиняються під загрозою. Він неохоче згоджується бути наставником Люсі Грей Берд, триб'юта зі збіднілого Дистрикту 12.

Проте, коли Люсі Грей зачаровує аудиторію Панема своєю виставою, Сноу бачить можливість змінити свою долю та долю свого роду. Попри те, що усе, над чим він працював, висить на волосині, Сноу вирішує об'єднати свої сили з Люсі Грей, щоб переломити ситуацію на свою користь. У цьому протистоянні між добром і злом, Сноу вирушає в гонитву з часом, намагаючись вижити й відповісти на питання, чи стане він врешті співочою пташкою, чи змією.

"Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій": дивіться онлайн трейлер фільму

"Наполеон", 23 листопада

Жанр: бойовик, пригоди, біографія

Країна: Велика Британія, США

Ця видатна історія розповідає про складний життєвий шлях Бонапарта на шляху до влади, про його вражаючі досягнення та приголомшливі падіння, які розкриють життя творця однієї з найбільших імперій у світовій історії.

"Наполеон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бажання", 23 листопада

Жанр: мультфільм

Країна: США

Ця історія розповідає про розумну дівчину-ідеалістку, яка висловлює таке потужне бажання, що воно викликає відгук космічної сили у вигляді невеличкої кульки безмежної енергії. З метою порятунку свого народу їй доводиться стати в опозицію злому королю. Адже коли воля сміливої особи об'єднується з магією, тоді можуть траплятися неймовірні події.

"Бажання": дивіться онлайн трейлер мультфільму