Найочікуваніші українські прем’єри 2022 року, які варто дивитися всією сім’єю: ефектний шоуріл

Українські прем’єри 2022 року дозволять відчути увесь спектр емоцій. Ми підготували огляд українських прем’єр, які вразять вас у першій половині 2022 року.

У нашій добірці є герої різних характерів, ми впевнені, кожен знайде свого улюбленого. Ви побачите веселі та щемливі історії про складних підлітків, ідеальних мам, непримиренних суперників, тата-рокера, сім’ю бізнесменів, музиканта-початківця Кузьму. Ба більше, побачите "неповторну історію боротьби й кохання, яка пережила століття" – легенду про карпатського лицаря.

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Щоб ще більше підігріти цікавість до найочікуваніших українських прем’єр, презентуємо вам шоуріл, у якому показали захопливі кадри з головними героями найочікуваніших українських прем’єр першої половини 2022 року. Обіцяємо, ви будете здивовані!

Шоуріл з українськими прем’єрами першої половини 2022 року: дивіться трейлер онлайн

Найочікуваніші українські прем’єри 2022 року з безліччю дивовижних історій

Зірки за обміном

Дата релізу: 1 січня

У ролях: Оля Полякова, Дзідзьо (Михайло Хома), Сергій Либа, Дмитро Вівчарюк, Марія Пустова, Євфросинія Мельник, Олег Волощенко, Єлізар Назаренко, Роман Халаїмов, Наталія Сумська, Юрій Горбунов та інші

До вашої уваги – перша гаряча комедія року, яка розповість про непримиренних суперників на сцені – Полю Малякову та Фому Михайловського. За сюжетом, зірки шоубізнесу несподівано міняються тілами. Погодьтеся, ситуація кумедна і вишліфувана багатьма кінорежисерами. Однак, у довгоочікуваній стрічці ви побачите найвеселішу історію, енергійну, драйвову! Чого тільки не робили герої, щоб повернути свої життя назад. Наскільки важко їм вдавалося вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента – дізнаєтеся після перегляду стрічки. Запишіть цю дату собі у календарик, на вас чекатиме справжній вибух емоцій!

"Зірки за обміном": дивіться трейлер

Найкращі Вихідні

Дата релізу: 2 лютого

У ролях: Дар'я Петрожицька, Еліас Райкерт, Ганс Йорг Бертхольд, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Аліна Чебан, Богдан Осадчук, Георгій Хостікоєв, Наталія Бабенко, Тарас Денисюк, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко, Валерій Морозов

За сюжетом, хлопець з Німеччини приїжджає в Україну і влаштовується волонтером на Atlas Weekend. Поки парубок намагається закохати у себе дівчину, губить закордонного хедлайнера фестивалю. Водночас хлопці з Кривого Рогу організовуюсь парубоцький вечір, але без сварок, бійок не обійтися. Сперечаються як діти, б’ються як дорослі! Крім цього, нам покажуть щемливу історію, як юна дівчина з Одеси шукає свого батька-рокера, якого, уявіть, не бачила 10 років. За цей час вона лише ідеалізувала собі образ батька та уявляла різні історії.

На цьому подорож не зупиняється! Найпалкіші шанувальники українських комедій побачать історію про те, як кар’єристка зі Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває їй абсолютно всі плани. Напевне, в кожного була знайома ситуація – коли чогось дуже сильно прагнеш, а потім раз і повертаєшся до тих ситуацій, які підкидає саме життя. Ми впевнені, це буде найбожевільніша подорож героїв та їхні Найкращі Вихідні! Як їх не любити?

У картині візьмуть участь зіркові камео: VERKA SERDUCHKA & band, alyona alyona, The HARDKISS, ONUKA, Артем Пивоваров, Олексій Дурнєв.

"Найкращі Вихідні": дивіться трейлер до комедії

Велика Прогулянка

Дата релізу: 24 березня

У ролях: Юрій Ткач, Олена Кравець, Андрій Ісаєнко, Ірина Гатун, Михайло Жонін, Олексій Завгородній/Позитив, Ілля Паладін, Марго Крупіна-Біньковська, Вероніка Лук’яненко, Алекс Березовський, Валерій Швець, Владислав Писаренко

У центрі подій – двоє абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. У теплий весняний день вони вирішують традиційно поїхати "на шашлики". Так сталося, що кожна з сімей опинилися на одній галявині, яку вони вважають "своєю". Суперечка, яка між ними запалюється, згодом переростає у гротескну "війну" за місце під приготування шашликів. Раптово з’являється третій претендент – корупціонер, який на тій галявині сховав свої гроші…

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На вас чекає історія, яка покаже різні погляди не тільки на рецепт маринаду до шашлику, а й на те, "як правильно жити". Картина сповнена хитрощами, підставами, протистоянням, розказує про героїв із шаленими грошима та несподіваних гостей. Однак, як би ми сильно не сварилися, сперечалися та доводили одне одному свою правоту, перед обличчям справжньої загрози – ми завжди потужна суперсила.

У цьому, як і в попередньому фільмі покажуть зіркових камео – VERKA SERDUCHKA & мама, Андрія Пятова, Євгена Коноплянку. Отож, шампури догори!

"Велика Прогулянка": дивіться трейлер комедії

Я, "Побєда" і Берлін

Дата релізу: 24 березня

У ролях: Іван Бліндар, Володимир Гева, Марія Стопник

Для шанувальників Андрія Кузьменка ця стрічка матиме особливе значення. У фільмі йдеться про історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За сюжетом, за три дні до запланованого концерту, він вирушив зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Хлопцям відомо, що там є колекціонер, який готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Тут почнеться найцікавіше, бо уже з перших хвилин подорожі все, звісно, піде не за планом. Глядачам точно буде відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення, бо "життя красиве, коли кольорове".

Однією з основних ідей фільму є відтворити атмосферу 1990-х років та занурити в неї глядачів. Вони побачать головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки. Адже сьогодні 1990-ті активно повертаються в моду!

До речі, відомі музиканти записали кавер-версії 16 пісень культового українського гурту "Скрябін". Треки, власне, можна буде почути в пригодницькому фільмі "‎‎Я, "Побєда" і Берлін".

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться трейлер до роуд-муві

Довбуш

Дата релізу: 12 травня

У ролях: Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Матеуш Косьцюкевич, Агата Бузек, Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясіновський, Ростислав Держипільський, Олександр Мавріц

У центрі подій – Карпати у 18 столітті. За сюжетом, гуцули змушені тікати в гори через нещадне правління польської шляхти. Олекса та Іван Довбуші, які є братами, стають опришками й опиняються поза законом. У пошуках помсти панам за вбивство їхніх батьків, стають ворогами. Один прагне грошей, другий – справедливості.

В офіційному синопсисі до фільму йдеться про гуцулів, які починають повстання, що очолює Олекса; розповідають про шляхту, яка робить усе можливе, щоб знищити Довбуша. Однак, він їх перехитрив. Особливість цього фільму в тому, що автори проєкту відроджували ремесла та реставрували унікальні техніки бою, вивчали музичну, матеріальну і нематеріальну культури часу, які зображениі у стрічці. Все це, за словами Олеся Саніна, щоб "розказати неповторну історію боротьби й кохання, яка пережила століття". Основним гаслом автори свого фільму вважають гідність або забуття.

"Наш фільм про українського легендарного опришка Олексу Довбуша. Про те, як народилася і розрослася легенда про карпатського лицаря. Про його силу і кохання, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як любив", – розказав режисер кінострічки.

"Довбуш": дивіться трейлер історичного екшену