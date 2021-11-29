Прем'єри грудня 2021: якими новими серіалами здивують стрімінги під кінець року
Джерело:24 канал
Кінець 2021 року обіцяє бути дуже насиченим на новинки світу серіалів. На нас чекають легендарні продовження відомих серіалів, а також нові неординарні прем'єри.
Схоже, що останній місяць 2021-го року буде наповнений не тільки прем'єрами новорічних романтичних та різдвяних історій. Тут знайшлось місце і для драми, і для бойовиків, і навіть для фантастики.
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Прем'єри серіалів грудня 2021
1. Паперовий будинок / Casa de papel / Money Heist
Дата прем'єри: 3 грудня
Де: Netflix
Жанр: бойовик, трилер
Грудень серіальних прем'єр розпочнеться з другої половини фінального п'ятого сезону серіалу "Паперовий будинок" про команду таємничих грабіжників, які цього разу потрапили у пастку всередині Банку Іспанії.
"Паперовий будинок" 5 сезон 2 частина: дивіться трейлер серіалу
2. Садівники / Landscapers
Дата прем'єри: 6 грудня
Де: HBO
Жанр: драма, комедія, кримінал
У грудні від HBO на нас чекає кримінальна історія, що заснована на реальних подіях. У центрі сюжету пристойна та тиха родина, чиє криваве минуле нарешті дало про себе знати. Серіал варто переглянути через те, що у головних ролях знімаються:
- оскароносна Олівія Колман – зірка серіалу "Корона" за роль Єлизавети ІІ, "Фаворитка" з Емою Стоун, "Батько" з Ентоні Хопкінсом та інші,
- Девід Тьюліс – володар призу на чоловічу роль Каннського фестивалю, відомий завдяки ролям у таких фільмах як "Гаррі Поттер", "Хлопчик у смугастій піжамі", "Сім років у Тибеті" разом з Бедом Піттом, "Ліга справедливості Зака Снайдера".
"Садівники" 2021: дивіться трейлер серіалу
3. І просто так / And just like that
Дата прем'єри: 10 грудня
Де: HBO Max
Жанр: мелодрама, комедія
Довгоочікуваний перезапуск історії про героїнь "Сексу і міста" – культового серіалу 2000-их. Сара Джесіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс повернуться на стримінг HBO Max, щоб розповісти, як змінились долі їх героїнь за ці 15 років.
"Секс і місто" 2021: дивіться трейлер серіалу
4. Відьмак / Withcher
Дата прем'єри: 17 грудня
Де: Netflix
Жанр: фентезі, пригоди, драма
У другому сезоні Ґеральту судилось вирушити до фортеці відьмаків у компанії принцеси Цірі. Серіал знятий у середньовічній стилістиці заснований на фентезійній сазі польського автора Анджея Сапковського.
"Відьмак" 2021: дивіться трейлер
5. Книга Боби Фетта / The Book of Boba Fett
Дата прем'єри: 29 грудня
Де: Disney+
Жанр: фантастика, бойовик, пригоди
На фанатів світу "Зоряних воєн" чекає спін-офф "Мандалорця", в якому легендарний найманець спробує піднятися на верхівку злочинного світу далекої-далекої Галактики. Детальніше про серіал у матеріалі Кіно 24.
"Книга Боби Фетта" 2021: дивіться трейлер серіалу