5 високорейтингових пригодницьких фільмів, які варто подивитись всією сім'єю

Гори завжди вабили людську уяву своєю величчю та недоступністю. Вони є символом випробувань, пригод і водночас місцем неймовірної краси та спокою. Кінематограф не міг оминути гірські ландшафти, зробивши їх декораціями для найрізноманітніших історій. У добірці ми зібрали фільми, де гори відіграють ключову роль, визначаючи долі персонажів та створюючи неповторний настрій.

І, до речі, особливе місце у добірці гірських кінопейзажів займають Карпати – величні та загадкові гори України. Саме тут, серед густих лісів та стрімких річок розгортаються події кількох фільмів добірки Кіно 24, сповнюючи екрани неповторною магією нашої природи та фольклору.

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"Пригоди Паддінгтона в Перу" (2025)

"Паддінгтоне, на жаль Амазонія дещо ве-е-е... величезна!" – із легким острахом попереджає ведмедика містер Браун. Та ані Паддінгтона, ані родину Браунів це не зупинить, адже вони спеціально прилетіли у ці краї, щоб серед дивовижних гір, лісів і річок Амазонії відшукати зниклу тітоньку ведмедика Люсі. А заразом – ще й потрапити у небезпечний квест із пошуків легендарного Золотого міста Ельдорадо.

"Пригоди Паддінгтона в Перу": дивіться онлайн трейлер фільму

До своїх образів у нових "Пригодах Паддінгтона" повернулися улюблені актори: сімейство Браунів у складі Г'ю Бонневіль ("Аббатство Даунтон"), Мадлен Гарріс і Самуель Джослін, а також Емілі Мортімер, яка замінила Саллі Гокінс у ролі міссіс Браун. І ще до касти долучилися дві справжні суперзірки: володарка Оскару Олівія Колман, яка зіграла черницю-авантюристку, та Антоніо Бандерас у ролі не менш авантюрного капітана річкового катера, нащадка конкістадорів, який доправляє всю цю різношерсту і дещо божевільну компанію у глибини Перу.

До речі, якщо ви любите легкі стрічки, які можна подивитись усією сім'єю, то ми зібрали для вас 3 українські серіали, схожі на "Будиночок на щастя", щоб розслабитись ввечері

"Володар перснів" (2001–2003)

Легендарна кінотрилогія Пітера Джексона, що складається зі стрічок "Володар перснів: Братерство персня" (2001), "Володар перснів: Дві вежі" (2002) і "Володар перснів: Повернення короля" (2003), знятих за однойменним романом Джона Р. Р. Толкіна не вимагає зайвих представлень. Адже 30 номінацій на Оскар, 17 виграних нагород кіноакадемії та майже 3 мільярдів доларів касових зборів говорять самі про себе.

"Володар перснів": дивіться онлайн трейлер фільму

Письменницький талант Толкіна і режисерське візіонерство Джексона зробили на екрані фантастичний світ Середзем'я настільки реальним, наскільки це лише можна було уявити. Разом із Фродо (Елайджа Вуд) та його друзями із Братерства персня на шляху до гори Ордруїн, де маленький гоббіт має знищити Перстень Всевладдя та врятувати світ від поневолення чорним магом Сауроном, глядачі долають незліченні локації, серед яких особливе місце займають гори.

Зокрема, це та епічна спроба переходу членів Братерства горами Карадрасу, де їх ледь не знищила магічна заметіль, і дивовижна битва людей і ельфів із темними силами у Гельмовій Западині, і, звісно ж, фінальний перехід Фродо та його вірного друга Сема (Шон Астін) мертвими горами Мордору й палаючими схилами гори Ордруїн.

"Сторожова застава" (2017)

Українське пригодницьке фентезі за однойменним романом Володимира Рутківського розповідає про сучасного школяра Вітька, який із другом Вовчиком відправляється у гори, щоб спостерігати сонячне затемнення. Та під час подорож трапляється загадковий землетрус, який розділяє друзів, що якраз йшли підвісним мостом понад ущелиною: Вовчик зависає на краю урвища, а Вітько не може подолати страх висоти, щоб допомогти другові, і в цей час у скелі позад нього відкривається портал, який переносить хлопця на 1000 років назад.

"Сторожова застава": дивіться онлайн трейлер фільму

У минулому Вітько опиняється на, власне, сторожовій заставі, де давньоруські витязі тримають оборону проти навали половців, і допомога Вітька виявляється для них дуже слушною. Та тепер хлопцю треба не лише допомогти пращурам, але і якось повернутися у свій час і врятувати друга…

У "Сторожовій заставі" можна побачити найрізноманітніші українські краєвиди – як гірські, так і низинні. Зокрема, знімання відбувалися в Карпатах на скелях Олекси Довбуша, на Житомирщині у Коростишівському кар'єрі та Тетерівському коші, на Київщині у місті Буча, на болотах та на Лисій горі. А на київській Троєщині спеціально для фільму збудували масштабні декорації самої Сторожової застави, які досі можна побачити на кіностудії Film.ua.

"Мавка. Лісова пісня" (2023)

Хоч цей повнометражний український анімаційний 3D-фільм і натхненний драмою-феєрією Лесі Українки "Лісова пісня", але сюжетно не має з нею майже нічого спільного. Сюжет починається з легенди, за якою в глибинах прадавнього лісу було чарівне Джерело Життя, що своєю силою живило усе навколо.

Та якось до Чарівного лісу через Чорну гору прийшов чоловік – власник лісопильні, який благав Лісовика дати краплю джерельної води, щоб урятувати доньку від смерті. Лісовик дав – і цим спровокував навалу людей, які йшли та йшли до лісу, прагнучі захопити джерело собі. Страшною ціною Лісовик здобув у цій битві перемогу і навіки заборонив людям проходити за Чорну гору, а лісовим мешканцям – контактувати з людьми. Та ця давня домовленість порушується, коли у Чарівному лісі раптово зустрічаються та закохуються чарівна лісова Мавка та простий сільський хлопець Лукаш…

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер фільму

Магія Чорної гори принесла "Мавці" неймовірний успіх: зокрема, зі зборами у майже 18 мільйонів доларів по всьому світі, мультфільм став найкасовішим українським кінопроєктом за всю історію нашого незалежного кінематографа.

"Очі: Легенда Карпат" (2025)

Краса та магія Карпат зачаровує не лише українців. Так, вже зовсім скоро у кіно ми побачимо нове чарівне сімейне фентезі, натхненне Україною, – "Очі: Легенда Карпат". Стрічку написав і зняв режисер-дебютант Ісая Саксон, чиї предки походили з Карпатського регіону, – і саме ці місця він обрав місцем дії своєї історії. Знімати наші Карпати, правда, зі зрозумілих причин довелося не в Україні, а по інший бік кордону – у Румунії. І саме туди, у глухі гірські місцини, режисер привіз таких відомих акторів, як оскарівські номінанти Віллем Дефо, Емілі Вотсон та зірка серіального гіта Netflix "Дивні дива" Фінн Вулфгард.

"Очі: Легенда Карпат": дивіться онлайн трейлер фільму

Історія, що розгортається у віддаленому карпатському селі, розповідає про сором’язливу дівчину-підлітка, на ім'я Юля (16-річна німецька актриса Гелена Зенгель). Її, як і решту тутешніх дітей, ростили в страху перед дивними, трохи схожими на мавп магічними істотами, що здавна живуть у навколишніх лісах.

Місцеві мешканці називають цих істот Очі та вважають їх втіленням зла. Та одного разу Юля знаходить пораненого та покинутого малюка Очі – й розуміє, що він зовсім не чудовисько, а просто налякана й розгублена дитина, котрій потрібна допомога. Тож Юля, попри всі правила та заборони дорослих, тікає разом із малюком Очі у гори, щоб допомогти йому повернутися додому.

Я точно знав, що хочу знімати цей фільм лише на натурі, у віддалених районах Карпатських гір. Адже це неймовірні місця: виїжджаєш з міст – і бачиш кінні підводи та людей, які живуть у надзвичайній близькості до природи. Карпати – це найкраще збережені первісні ліси в усій Європі, де досі живе багато ведмедів, рисей і вовків. Тож побувати у Карпатах – це наче здійснити подорож у часі,

– каже режисер.

А відправитися у цю чарівну подорож ми зможемо вже 24 квітня, коли "Очі: Легенда Карпат" з'явиться в українських кінотеатрах.