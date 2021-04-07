Принц Гаррі і Меган Маркл створять перший серіал для Netflix: про що буде стрічка

Представники стрімінгової компанії Netflix офіційно підтвердили, що принц Гаррі і Меган Маркл таки створять серіал для платформи. Стрічка буде розповідати про відомі на весь світ Ігри нескорених (Invictus Games).

Офіційний анонс серіалу Heart of Invictus ("Серце нескорених") оприлюднили у вівторок, 6 квітня. Вперше принц Гаррі і Меган Маркл створять документальний серіал у рамках контракту з Netflix. Тему для дебютного проєкту вони обрали не випадкову, адже внук Єлизавети ІІ з 2014 року є засновником і патроном Ігор нескорених.

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Відомо, що серіал розповість про знамениті змагання колишніх і чинних військових, які отримали травми під час бойових дій. У стрічці планують взяти інтерв'ю в учасників Ігор нескорених та показати їхню підготовку до змагань, які через пандемію коронавірусу перенесені на 2022 рік.

Серіал для Netflix екранізує компанія Гаррі і Меган Archewell Productions. Режисером серіалу виступить Орландо фон Айнзідель. Зніматимуться у стрічці здебільшого військові, однак глядачам варто очікувати на появу у кадрі і принца Гаррі. Він, до слова, виступить у проєкті виконавчим продюсером.

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