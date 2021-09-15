Пристрасті залаштунків Дюни: епічний роман між Тімоті Шаламе та Зендеєю — цікаве відео

Прем'єра "Дюни" відбудеться вже зовсім скоро. Режисер Дені Вільньов вирішив продемонструвати відео залаштунків, щоб дещо підігріти інтерес публіки. Ролик підсилює хімію між головними героями, яких зіграють актори Тімоті Шаламе та Зендея.

Коротке відео залаштунків не розкриває деталей сюжету і не демонструє вражаючих кадрів, однак тут є чимало коментарів від самого режисера та акторів. У кліпі згадуються видіння, які Пол (головний герой стрічки) продовжує бачити.

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Що цікавого розповіли у відео

Режисер фільму Дені Вільньов коротко прокоментував свою екранізацію.

"Дюна" – дуже багатий фільм. Це пригодницький фільм. Це фільм про дорослішання,

– зазначив Вільньов.

Зендея у відео розповідає про свою дружбу з Шаламе, яка почалася одразу, як тільки стартував спільний знімальний процес. Крім того, акторка коментує дещо важливе, про свою персонажку, що допоможе глядачеві зрозуміти її ставлення до героя Шаламе.

У фільмі ми зможемо побачити, як розвивалися стосунки персонажів і, схоже, паралельно з ними на знімальному майданчику вирували справжні пристрасті.

Ролик також демонструє низку важливих моментів з фільму, які займають ключове місце в оригінальному романі Френка Герберта, за яким і була знята "Дюна".

Сюжет фільму "Дюна"

Українські глядачі побачать на широких екранах фільм на місяць раніше –. Також відомо, що режисер вже готує сценарій для другої частини "Дюни".

Події фільму переносять нас в далеке майбутнє, де ніщо не схоже на світ, який нас оточує сьогодні. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) керує пустельною планетою Арракіс – жорстоким світом, життя на якому сповнене небезпек. Саме ця планета є єдиним джерелом найбільш рідкісної та цінної речовини у всесвіті – спайсу.

Ця речовина, діє подібно наркотикам, однак люди отримують важливу перевагу – спайс подовжує життя та суттєво покращує розумові здібності. Володіння речовиною гарантує панування у всесвіті. Проте наразі планета Арракіс наповнена велетенськими піщаними червами. Син герцога, юний та талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на страшну планету, аби забезпечити своїй родині володарювання нею.