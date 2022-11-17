Про загиблу операторку з України Галину Гатчінс знімуть документальний фільм

Кінокомпанія Story Syndicate створить документалку про операторку з України Галину Гатчинс, яка загинула від пострілу Алека Болдвіна на зйомкам фільму "Іржа". Режисером стрічки стане номінована на Еммі Рейчел Мейсон.

Чоловік Галини дав згоду на створення картини. Відомо, що творці документалки матимуть ексклюзивний доступ до професійних та особистих архівів Гатчінс.

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Про Галину Гатчінс, яка загинула від пострілу Алека Болдвіна, знімуть фільм

Це дозволить зобразити потужний портрет шляху Гатчінс: від її юності, коли вона жила на віддаленій радянській військово-морській базі, а потім у Києві, до того, як стала однією з найбільш популярних кінематографісток незалежного кіно. Документальний фільм стане даниною поваги до творчості Гатчінс,

– йдеться в повідомленні від творців стрічки.

Режисерка документальної стрічки Еммі Рейчел Мейсон доповнила, що хотіла знімати фільми з Галиною, але ніколи не могла уявити, що буде знімати фільм про неї: "Світ втратив велику художницю, але я втратила подругу. Цей фільм дає нам можливість поділитися її людяністю та талантом зі світом. Галині судилося стати величчю, і досі вона нею є".

У картині вшанують творчість Гатчінс, а також згадають про розслідування щодо обставин на знімальному майданчику "Іржі", вестерну з Алеком Болдуїном у головній ролі.

На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося. Під час вистрілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранили ключицю, однак, зараз він себе почуває добре.

Ліз Гарбус, Ден Коган, Мала Чаппл та Кейт Баррі стануть виконавчими продюсерами. UTA Independent Film Group займатиметься популяризацією фільму у всьому світі.

Що відомо про Галину Гатчінс

Загиблій було 42 роки;

Гатчінс – уродженка України. Разом з батьками Галина проживала на військовій базі у Заполяр'ї. Після чого повернулась до Києва, де отримала вищу освіту. Вивчала міжнародну журналістику у Київському національному університеті імені Шевченка;

Згодом жінка виїхала у США, де й отримала кінематографічну освіту;

Гатчінс назвали однією з висхідних зірок американського кінематографа у 2019 році.

Галина Гатчінс / Фото з інстаграму

Нагадаємо, на сьогодні судовий розгляд справи щодо загибелі Галини Гатчінс припинено. Продюсери фільму "Іржа" відновлять роботу над зйомками. До того ж чоловік Галини Меттью заявив, що не зацікавлений у взаємних звинуваченнях та покладення провини на продюсерів фільму чи актора Алека Болдвіна.