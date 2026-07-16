В мережі з'явився перший трейлер байопіка про Сильвестра Сталлоне та народження "Роккі"

Сьогодні важко повірити, але колись Сильвестру Сталлоне теж казали "ні". І не один раз. Саме про це розповість новий байопік "Я граю Роккі" (I Play Rocky), перший трейлер якого вже представила Amazon MGM Studios.

Як повідомляє ringmagazine, байопік покаже, як маловідомий тоді Сильвестр Сталлоне поставив на карту майже все заради "Роккі". Голлівуд тоді казав "ні", але, схоже, актор просто не почув. І правильно зробив.

Про що байопік

Фільм розповість про молодого Сталлоне, який написав сценарій "Роккі" та відмовився продавати його студії без головної умови – він сам має зіграти головного героя. Попри численні відмови, актор не відступив і поставив на карту практично все.

Саме ця впертість зрештою подарувала світу історію боксера Роккі Бальбоа, яка стала однією з найуспішніших спортивних франшиз в історії кіно.

"Я граю Роккі": дивитись трейлер

Хто зіграв Сталлоне

У байопіку молодого Сильвестра Сталлоне втілив Ентоні Іполіто, якого глядачі могли бачити в мінісеріалі "Пропозиція", де він перевтілився в Аль Пачіно. Також у фільмі зіграли Метт Діллон, Анна-Софія Робб, Тобі Кеббелл, Стефан Джеймс та інші. Режисером стрічки став Пітер Фарреллі.

Чому це особливий фільм

Прем'єру "Я граю Роккі" запланували на 6 листопада 2026 року – майже до 50-річчя виходу оригінального "Роккі".

До ювілею культову стрічку також повторно випустять у кінотеатрах у відреставрованій 4K-версії. Тож у фанатів буде чудова нагода згадати, з чого почалася історія "Італійського жеребця", який колись довів: іноді найбільший бій у житті відбувається ще до того, як ти виходиш на ринг.

А ви знали як Сталоне виглядав 30 років тому? Ні? Тоді ловіть фото Сильвестра Сталлоне, коли він був молодшим.