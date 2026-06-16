Чи справді у легендарного серіалу "Друзі" є продовження

Рівно 31 рік тому відбулась прем'єра першого сезону культового ситкому "Друзі". Фібі, Рейчел, Моніка, Джої, Чендлер і Росс стали справжньою частиною життя багатьох людей, тому було важко з фінальним епізодом усвідомити, що це кінець цілої епохи.

Та, можливо, не всі знають, але автори створили спін-офф, який присвятили одному з найкумедніших героїв Джої. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, що відомо про серіал і чи варто його дивитись.

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Серіал "Джої" – що про нього відомо?

Цей серіал є офіційним спін-оффом ситкому "Друзі".

У головних ролях:

Метт Леблан – Джої Тріббіані;

Дреа де Маттео – Джина Тріббіані;

Пауло Костанцо – Майкл Тріббіані;

Дженніфер Кулідж – Боббі Моргенстерн;

Андреа Андерс – Алекс Гаррет;

Мігель А. Нуньєс-молодший – Зак Міллер.

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 46

Роки виходу: 2004 – 2006

Рейтинг IMDb: 6,0

Події серіалу розвиваються одразу після фіналу "Друзів". Джої вирішує переїхати з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, щоб серйозно зайнятись своєю кар'єрою в Голлівуді. В одній із перших серій головний герой пояснює, що кожен із друзів влаштував особисте життя і зараз виховує дітей, тому він зрозумів, що також має рухатись, а не сидіти на одному місці.

У новому місці він оселяється поруч зі своєю сестрою та її сином. Тріббіані намагається побудувати нове життя, шукаючи нових друзів й прагнучи успіху в кіно.

Серіал "Джої": дивіться онлайн трейлер серіалу

Чому впали рейтинги серіалу "Джої"?

Попри те, що прем'єру подивились близько 18,6 мільйона глядачів, аудиторія швидко почала зменшуватись. І на те є вагомі причини.

Багато глядачів полюбили Джої саме в компанії Росса, Моніки, Чендлера, Фібі та Рейчел. Без цієї компанії персонаж втратив свій особливий шарм.

Новий акторський склад не зміг відтворити ту хімію, яка була у "Друзях".

Частина критиків і глядачів вважала, що в спін-офі Джої зробили надто наївним і менш багатогранним персонажем.

Другий сезон був взагалі перерваний через падіння рейтингів, і частина серій довший час не виходила у США. Американська публіка так і не побачила серіал до кінця на своєму телебаченні, однак в інших країнах продовження все ж показали.

Чи варто дивитись спін-офф?

Тут варто бути відвертими. Якщо ви були у захваті від "Друзів", то це продовження розчарує.

Однак, якщо Джої Тріббіані ваш улюбленець і все ж цікаво дізнатись, що сталось з ним після фінального епізоду ситкому, цей серіал можна подивитись бодай заради цікавості. Багато фанів вважають його посереднім, однак не приховують, що упродовж сюжету є кумедні моменти та приємна атмосфера.