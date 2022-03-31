Продовжуй, Україна знекровить вас, – Стівен Кінг звернувся до Путіна

Відомий американський письменник Стівен Кінг вкотре підтримав Україну. Днями він звернувся до Путіна, де попередив його про майбутню поразку у російсько-українській війні.

Свій новий допис у твітері "король жахів" знову присвятив Україні. Зокрема письменник саркастично попередив Путіна, що кінець вже близько.

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Стівен Кінг звернувся до Путіна і вкотре підтримав Україну

Продовжуй, Влад. Україна спустошить вашу скарбницю і знекровить вас,

– написав Стівен Кінг.

Крім цього, американський письменник вирішив не продовжувати контракти з російськими видавництвами. А 28 лютого виклав в мережу фото у футболці з українською символікою та гаслом I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну".

Світові зірки продовжують висловлювати підтримку Україні. Серед них Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.