"Пролітаючи над гніздом зозулі": в український прокат вийде шедевр Мілоша Формана

На великі екрани вийде шедевр Мілоша Формана, один із найзнаковіших американських фільмів 70-х! Стрічка посідає 18-ту сходинку в рейтингу "250 найкращих фільмів на IMDB". Також вона наявна у рейтингах "1000 фільмів, які треба подивитися, перш ніж померти" за версією The Guardian і "500 найкращих фільмів" за версією журналу Empire. Прем’єра запланована на 10 червня.

Сюжет фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі"

"Пролітаючи над гніздом зозулі" – екранізація бестселера видатного американського письменника Кена Кізі. Автор написав свій роман, надихаючись власним досвідом роботи в психіатричному закладі, спілкування з пацієнтами, а також вживання психотропних речовин. Видана в 1962 році книга швидко завоювала популярність читачів та стала одним із головних творів епохи бітників і гіпі.

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Як повідомляють у пресслужбі фільму Arthouse Traffic, щоб уникнути ув’язнення, злочинець Рендл Патрік МакМерфі імітує божевілля. Таким чином, він опиняється у психіатричній лікарні, де зіштовхується з суворими правилами, встановленими жорстокою старшою медсестрою. Не бажаючи з ними миритися, Рендл наважується на бунт.

"Пролітаючи над гніздом зозулі" 2021: дивіться трейлер

Актори та ролі фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі"

Головна роль МакМерфі – одна з найбільш знакових у кар’єрі Джека Ніколсона, який отримав за неї свій перший Оскар.

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Отож у фільмі зіграли:

Джек Ніколсон – Рендл Патрік Макмерфі;

Луїза Флетчер – Мілдред Ретчед;

Віл Семпсон – Вождь Бромден;

Бред Дуріф – Біллі Біббіт;

Денні Де Віто – Мартіні;

Крістофер Ллойд – Макс Тебер.

Фільмування кінострічки "Пролітаючи над гніздом зозулі"

"Пролітаючи над гніздом зозулі" знімали в справжній психіатричній лікарні, а реальні пацієнти й персонал були залучені як статисти. Для того, щоб ужитися в ролі, актори репетирували в лікарні, спілкувалися й проводили час із хворими й лікарями. Ближче до кінця знімального процесу вони майже поселилися у відділенні. Гра була настільки переконливою, що продюсери почали хвилюватися про психічний стан виконавців.

, швидко зайнявши своє місце серед шедеврів світової кінокласики. Цей фільм – один із трьох в історії премії Оскар, які здобули "Велику п’ятірку" основних нагород: за найкращі стрічку, режисера, актора, акторку та сценарій.

"Пролітаючи над гніздом зозулі" виходить в український кінопрокат 10 червня 2021 року.