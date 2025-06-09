Блискучий український серіал, який підкорив серця мільйонів, продовжили на 2 сезон: що відомо

Відомий український серіал "Просто Надія", який у 2024 році просто підкорив серця українців, продовжили на другий сезон. Це стрічка, у центрі якої жінка, на ім'я Надія, що опинилась в складній ситуації через російську війну.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку СТБ. У матеріалі дізнаєтесь, що відомо про новий сезон.

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Серіал "Просто Надія" продовжили на 2 сезон: що відомо

Український серіал "Просто Надія" продовжили на другий сезон. Нагадаємо, що головні ролі в серіалі виконали Зоряна Марченко, Сергій Кисіль та Артемій Єгоров.

Наразі невідома дата прем'єри другого сезону, Однак глядачі вже в очікуванні нових епізодів та нових сюжетних поворотів улюблених персонажів – Надії, Юрія та Максима.

Нагадаємо, що сюжет розвивається навколо Надії, яка є мамою трьох дітей, і яка через горе, яке принесла повномасштабна війна в Україну, змушена розпочати свій шлях з чистого аркуша.

Перший сезон стрічки закінчився тим, що Надія нарешті розкрила для себе всю правду і врешті розлучилась із чоловіком, який роками їй зраджував, знайшовши своє щастя та прихисток у любові з Максимом.

Ймовірно, у новому сезоні улюблених персонажів очікуватимуть випробування війною, стосунками та батьківськими обов'язками.

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