6 яскравих ролей Роберта де Ніро: огляд сучасних фільмів до Дня народження актора
Джерело:24 канал
Сьогодні, 17 серпня, акторові Роберту де Ніро виповнюється 78 років, з яких 57 – у кіно. Редакція Кіно 24 підготувала добірку з найяскравішими сучасними фільмами, в яких Роберт зіграв найголовнішу роль. Приємного перегляду!
Кожен фільм із цієї добірки вартий уваги, адже з Робертом де Ніро не можливо погано провести час. Його фільми заставляють сміятися до сліз, розмірковувати. Загалом спостерігати за його творчістю – насолода!
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Фільми з Робертом де Ніро: 6 яскравих ролей
Війна з дідусем, 2020 рікРежисер: Тім Гілл
У головних ролях: Роберт де Ніро, Крістофер Вокен, Оакс Фіглі
Оригінальна назва: The War with Grandpa
Легкий комедійний фільм розповідає про Джека, який зневірився і втратив жагу до життя після смерті дружини. Його донька вирішила не залишати його на самоті і запросила жити до себе. Дідусь погодився, однак від такої новини не в захваті його онук. Розпочинається боротьба – запекла і смішна.
"Війна з дідусем" 2020 рік: дивіться трейлер
Афера по-голлівудськи, 2020 рікРежисер: Джордж Галло
У головних ролях: Роберт де Ніро, Морган Фрімен, Томмі Лі Джонс
Оригінальна назва: The Comeback Trail
У центрі комедійного бойовика "Афера по-голлівудськи" – про створення фільмів в 1970-их роках. Невдаха-продюсер Макс Барбер, якого зіграв Роберт Де Ніро, заборгував босу мафії (Моргану Фрімену). Щоб врятувати і себе і свій бізнес – наважується на геніальну ідею – зняти кіно з участю зіркиТоммі Лі Джонс. Чим закінчився відчайдушний вчинок Макса – дізнаєтеся після перегляду стрічки.
"Афера по-голлівудськи" 2020 рік: дивіться трейлер
Маестро брехні, 2017 рікРежисер: Баррі Левінсон
У головних ролях: Роберт де Ніро, Мішель Пфайффер
Оригінальна назва: The Wizard of Lies
Фільм ґрунтується на однойменній книзі журналістки Діани Генрікес. У центрі історії – аферист Бернард Мейдофф (Роберт де Ніро) та найбільша його фінансова піраміда.
"Маестро брехні" 2017 рік: дивіться трейлер
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Стажер, 2015 рікРежисер: Ненсі Мейєрс
У головних ролях: Роберт де Ніро, Енн Гетевей
Оригінальна назва: The Intern
У центрі історії – Бен Віттакер, який після виходу на пенсію не може зрозуміти, що йому робити. Водночас починає шукати оголошення щодо роботи і відгукується на пропозицію стажера на сайт, присвячений моді. Спершу йому було доволі незвично, але його кмітливість і життєвий досвід роблять з нього чи не найкращого працівника компанії.
"Стажер" 2015 рік: дивіться трейлер
Хтивий дідусь, 2016 рікРежисер: Ден Мазер
У головних ролях: Джейсон Барретт, Білл Блок
Оригінальна назва: Dirty Grandpa
Кумедна та провокаційна комедія. У центрі сюжету – молодий наречений, який має везти свого непередбачуваного діда-генерала з одного кінця країни в інший. "Кожен день живи як останній" – ось девіз генерала Діка Келлі. Чим завершиться розважальна передшлюбна поїздка хлопця – дізнаєтеся після перегляду картини.
"Хтивий дідусь" 2016 рік : дивіться трейлер
Ірландець, 2019 рікРежисер: Мартін Скорсезе
У головних ролях: Роберт де Ніро, Аль Пачіно, Боббі Каннавале
Оригінальна назва: The Irishman
За сюжетом, Френкі Ширан після Другої світової війни повертається додому і намагається налагодити своє життя. Він починає брати участь у всяких кримінальних історіях і вбивати. Перед смертю розказує журналістам свою історію, відкриваючи всі темні сторони минулого.
"Ірландець" 2019 рік: дивіться трейлер