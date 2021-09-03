Фінальний сезон "Паперового будинку" – дивіться 15 хвилин першої серії

Шанувальники "Паперового будинку" ще більше зацікавлені та заінтриговані. Творці популярного іспанського серіалу показали 15 хвилин першої серії фінального сезону, який складатиметься з 10-ти епізодів. Прем’єра першої частини відбулася сьогодні, 3 вересня. Другу глядачі побачать у грудні 2021 року.

П’ятий сезон буде напруженим до останньої хвилини! Про це повідомляв шоуранер проєкту, але й самі глядачі вже переконані – це буде ще той екшн.

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Чим вразив початок першої серії "Паперового будинку" п’ятого сезону

Перші 15 хвилин вже наробили багато шуму в мережі, а що цікаво – за добу відео переглянуло майже 3 мільйони осіб. Із перших хвилин фінального сезону стає зрозуміло – героям у першій частині доведеться задуматися над нещодавніми сумними подіями, але часу в цьому жаркому пеклі на "посумувати" у них буде мало. Втім, в другій половині сезону очікуються дуже емоційні сцени.

Сьогодні ж творці вирішили здивувати ще більше та опублікували перші 15 хвилин початку сезону. У ролику ми бачимо розмову Найви Німрі з Альваро Морте, точніше те, як актриса намагається вбити професора, але зупиняється і, в результаті, вистрілює йому в ногу.

"Паперовий будинок" 2021 рік: дивіться 15 хвилин першої серії фінального сезону

Автори серіалу не дозволяють шанувальникам розслабитися і постійно дивують новинами. Зокрема нещодавно мережу потішив ролик, у якому звучить легендарна пісня Bella Ciao з кадрами із популярного серіалу "Паперовий будинок". Ще раніше представники показали постери, які викликали у публіки справжній захват. Netflix опублікував їх на твітері і підписав "Готуйтесь до початку кінця".

П’ятий сезон обіцяє показати максимум вибухових та жорстоких сцен, у зв’язку з пограбуванням центрального банку Іспанії. Однак, хто залишиться переможцем – покаже фінал.

За даними IMDb, у 2020 році шоу зайняло друге місце в рейтингу найбільш популярних серіалів серед користувачів сайту. На Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 94% серед критиків і 81% серед глядачів. Оцінка IMDb – 8,3.

"Паперовий будинок" 5 сезон 2021 рік: дивіться трейлер