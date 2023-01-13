"П'ятниця 13-е": всі частини моторошного фільму для містичного вечора

П'ятниця 13-е – містична дата, яка лякає багатьох людей. У 2023 році цей день припав на січень. Голлівудські режисери вміють приголомшувати навіть тих, хто любить переглядати фільми жахів. Якщо ви не знаєте, що подивитися ввечері та шукаєте стрічку, яка полоскоче нерви, то наша добірка саме для вас.

Джейсон Вурхіз – найбезжальніший маніяк в історії світового кінематографа. П'ятниця 13-е – саме той день, коли про нього варто згадати. Якщо ви ще не бачили цього чоловіка в хокейній масці, то наша добірка, присвячена містичній даті, саме для вас. Далі дізнайтеся про всі 12 частин моторошного фільму "П'ятниця, 13-е".

Не пропустіть 5 захопливих фільмів січня, які ви не зможете пропустити

"П'ятниця, 13-е" (1980)

У літньому таборі помирає хлопчик Джейсон. Його вбивцю так і не знайшли. Через 12 років після цього інциденту один за одним вбивають дітей, які приїхали у табір, щоб навести порядок. Джейсон народився 13 числа і саме у цей день починаються жорстокі вбивства. Ви здивуєтеся, хто та чому вбиває дітей.

"П'ятниця, 13-е": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е, частина 2" (1982)

Тут Джейсон вперше постане перед глядачами як вбивця. Замість знаменитої маски він має на голові мішок, але залишається таким же моторошним для своїх жертв і вожатих дитячого табору.

"П'ятниця, 13-е, частина 2": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е, частина 3" (1983)

У 3 частині франшизи Голлівуд показав класичний вигляд знаменитого маніяка. Джейсон приміряв хокейну маску, яка додає його вигляду ще більше моторошності. Хоча у цій частині показують багато нових персонажів, але головною несподіванкою стане повернення одного з героїв дебютної стрічки.

"П'ятниця, 13-е, частина 3": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е: Остання глава" (1984)

В "Останній главі" творці "П'ятниці, 13-ого" показали Томмі Джарвіса, який стане одним з головних персонажів кількох наступних частин. Також у вбивствах тепер є ще більше жорстокості.

"П'ятниця, 13-е: Остання глава": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е: Новий початок" (1985)

Образ маніяка Джейсона став культовим, тому творці франшизи вирішили не зупинятися на чотирьох частинах, як це планували на початку.

У "Новому початку" самого Джейсона немає, але його завжди бачить в галюцинаціях головний герой Томмі Джарвіс. У його ж місті маніяка замінює вбивця-імітатор. Зазначимо, що в цій частині більше сцен жорстокості та еротики, ніж у попередніх.

"П'ятниця, 13-е: Новий початок": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е: Джейсон живий" (1986)

У цій частині хоррору поєднали всі атрибути 80-их: хард-роковий саундтрек від Еліса Купера, гру популярного актора Тома Метьюса, а також невпинний потік насильства. На глядачів очікує й повернення Джейсона, який з жагою помсти береться до справи. Маніяк використає весь арсенал своєї зброї.

"П'ятниця, 13-е: Джейсон живий": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е: Нова кров" (1988)

"П'ятниця, 13-е: Нова кров" – один з найбільш похмурих та атмосферних фільмів із цієї серії. У ній розповідають про дуель Джейсона та дівчаток з телекінетичними здібностями, відчувається постійне наближення смерті. Тому на екрані максимально зобразили спецефекти та вбивства.

"П'ятниця, 13-е: Нова кров": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е: Джейсон штурмує Мангеттен" (1989)

Автори стрічки вирішили поекспериментувати і відправили жорстокого маніяка на круїзний лайнер. Безжальний вбивця потрапляє до Нью-Йорка та починає полювання на жертв у Мангеттені.

"П'ятниця, 13-е: Джейсон штурмує Мангеттен": дивіться трейлер онлайн 18+

"Остання п'ятниця. Джейсон відправляється в пекло" (1993)

9 частина, яка вийшла на екрани у 1993 році, належить New Line Cinema, яка придбала права на екранізацію у Paramount. Нові власники спробували зробити ребрендинг сюжету, але він виявився провальним. Творці хоррору захотіли пояснити глядачам, чому Джейсон Вурхіз завжди залишається живим. Вони пов'язали його історію з паразитом містичного походження, який переходив від людини до людини.

"Остання п'ятниця. Джейсон відправляється в пекло": дивіться трейлер онлайн 18+

"Джейсон Ікс" (2001)

У цій стрічці зробили ставку на головного героя. Однак попри вбивства Джейсон зіткнеться з жіночим андроїдом КМ-14.

"Джейсон Ікс": дивіться трейлер онлайн 18+

"Фредді проти Джейсона" (2003)

Цю частину називають одну з найбільших вдалих у франшизі "П'ятниця, 13-е". Режисерові Ронні Юю вдалося втримати баланс між страшним і комічним. Також він порівняв сили двох культових маніяків – Джейсона та Фредді Крюгера.

"Фредді проти Джейсона": дивіться трейлер онлайн 18+

"П'ятниця, 13-е" (2009)

Наприкінці 2000-их права на фільми знов перейшли студії Paramount. В завершальній частині автори повернули головного героя до дитячого табору біля Кришталевого озера, звідки все почалося. Сюжет перегукується з першими трьома частинами, але залишається самобутньою історією Джейсона. У цьому хоррорі поєднані красиві герої та криваві вбивства.

"П'ятниця, 13-е": дивіться трейлер онлайн 18+