А дехто просто обирає переглянути моторошний трилер, який зробить цей день ще емоційнішим. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо більше про фільм "П'ятниця 13" 1980 року.

Що відомо про фільм "П'ятниця 13-те"?

Це моторошний американський фільм жахів 1980 року. Режисером стрічки став Шон Каннінгем.

Фільм ідеально підходить для перегляду у п'ятницю, 13-го, адже моторошний сюжет, емоційні кадри та неймовірна акторська гра змушують затамувати подих під час перегляду.

Ролі у фільмі виконали:

Бетсі Палмер

Едріенн Кінг

Джанні Тейлор

Роббі Морган

Кевін Бейкон

Гаррі Кросбі

Лорі Бартрам

Марк Нельсон

Пітер Брауер

Рекс Еверхарт

Ронн Керролл

Рон Міллкі

Волт Горні та інші



Фільм "П'ятниця 13-те" / Кадр із фільму

Стрічка поєднала в собі жанри жаху, детективу, трилеру та слешеру. Цей тривожний і приголомшливий фільм точно сподобається тим, хто є прихильниками моторошних історій.

Про що сюжет фільму "П'ятниця 13-те"?

Сюжет розгортається після трагічного випадку: у літньому таборі гине хлопчик, на ім'я Джейсон. Згодом мертвими знаходять і вожатих цього табору. Вбивцю так і не знайшли, табір закрили, а справу зам'яли.

Минає 20 років, і на цьому місці знову планують відкрити зону для відпочинку та розваг. Сімох підлітків наймають, щоб вони підготували територію до заїзду відпочиваючих. Попри численні легенди та міфи, що оточують це місце, вони погоджуються на роботу. Але попередження не були даремними: одного за одним підлітків починають вбивати.

"П'ятниця 13-те": дивіться онлайн трейлер фільму

Живою залишається лише дівчина на ім’я Еліс. Їй вдається ухилитися від вбивці та обезголовити його. Як з'ясувалося, вбивцею була місіс Вурхіс – мати загиблого Джейсона, який потонув у кристалевому озері.

Трагедія сталася саме 13-го числа, у п'ятницю, в день народження хлопчика. Для місіс Вурхіс це стало страшною травмою, і вона не хотіла, щоб на цьому місці знову відкривали табір для відпочинку