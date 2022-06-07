Радянський уряд приховав безліч фактів, – HBO Max покаже правдиву історію Чорнобиля: трейлер
Джерело:HBO Max
HBO Max презентували трейлер документального фільму "Чорнобиль: Втрачені записи". Прем’єра картини відбудеться з 22 на 23 червня 2022 року.
"Чорнобиль: Втрачені стрічки" – документальний фільм Sky Original, створений Top Hat Productions спільно зі Sky Studios. Режисер і продюсер Джеймс Джонс. Виконавчий продюсер – Даррен Кемп.
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"Чорнобиль: Втрачені стрічки": про що стрічка
У фільмі покажуть архівні кадри та записані інтерв’ю з очевидцями, весь жахливий портрет масштабів катастрофи. Крім цього, зобразять те, як радянська влада намагалася приховати інцидент і загалом наслідки аварії.
"Чорнобиль: Втрачені стрічки" – це повна, неприкрашена справжня історія того, що сталося в одній із найменш зрозумілих трагедій 20 століття,
– повідомили HBO Max.
"Чорнобиль: Втрачені стрічки": дивіться трейлер
Чорнобиль у згадках світового кінематографа
26 квітня 2022 року виповнилася 36-річниця найбільшої катастрофи в історії ядерної енергетики. Весна у Чорнобилі 1986 року назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу. Чорнобильська трагедія пройняла всі сфери життя – від науки до побуту.
Трагізм ситуації став основою для чималої кількості фільмів та серіалів світового кінематографа, щоб показати Чорнобильську зону відчуження з різних ракурсів.
Про Чорнобиль зняли чимало фільмів та серіалів, ось деякі з них:
- "Чорнобиль: Останнє попередження", 1991 рік;
- "Серце Чорнобиля", 2003 рік;
- "Битва за Чорнобиль", 2006 рік;
- "Двері", 2008 рік;
- "Земля забуття" ("Принижена земля"), 2011 рік;
- "Щоденник Чорнобиля", 2012 рік;
- "Голоси Чорнобиля", 2016 рік;
- Серіал "Чорнобиль", 2019 рік;
- "Чорнобильські бабусі", 2015 рік;
- "Російський дятел", 2015 рік;
Огляд цих картин дивіться за посиланням.
Нагадаємо, раніше компанія HBO зняла 5-серійний серіал, який розповів про аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 році, і про трьох людей, які займалися ліквідацією наслідків катастрофи. Це драматична інтерпретація реальних подій.
Валерія Легасова зіграв Джаред Харріс, фізика-ядерника Уляну Хомюк – Емілі Вотсон, Бориса Щербину – Стеллан Скарсгард.
Як тримати себе в руках, усвідомлюючи масштаби катастрофи; як боротися з брехнею держави, намагаючись мінімізувати наслідки аварії; як свідомо віддавати своє життя заради всього людства – у серіалі.
Проєкт HBO став найбільш рейтинговою в історії міністрічкою та отримав Золотий глобус.
Серіал "Чорнобиль" 2019: дивіться трейлер