Дженніфер Еністон та Різ Візерспун повертаються до справ у трейлері "Ранкового шоу" 2 сезон

Apple TV+ оприлюднила повний трейлер другого сезону серіалу "Ранкове шоу" з Дженіфер Еністон та Різ Візерспун. Прем'єра серіалу відбудеться 17 вересня на стримінговому сервісі.

Прем'єра першого сезону "Ранкового шоу" відбулась 1 листопада 2019 року. Відомо, що зйомки другого сезону серіалу автори розпочали одразу і прем'єра другого сезону повинна була відбутись у 2020 році, але дату перенесли через пандемію COVID-19.

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Що обіцяє трейлер другого сезону "Ранкового шоу"

Дженніфер Еністон повернеться до виконання ролі репортерки Алекс Леві, так само як Різ Візерспун – до ролі її колеги, Бредлі Джексон. Також до своїх персонажів повернуться актори: Стів Каррел та Біллі Крудап.

Нагадаємо, що перший сезон серіалу закінчився скандальним звільненням Алекс Леві (Дженніфер Еністон) з телекомпанії. Згідно з кадрами, які ми побачили в трейлері, Білі Крудап (Корі, керівник мережі телеканалів) спробує повернути Алекс до справи і вона погодиться. Адже тепер події в серіалі відбуватимуть на фоні пандемії коронавірусу, від якого постраждала й сама розробка серіалу. Пандемія та труднощі, з якими зіткнулось суспільство, будуть показані зі сторони інфоприводу для маніпуляцій думки глядачів.

У продовженні серіалу Джуліанна Маргуліс виконає роль Лори Петерсон, яка за сюжетом, буде займати опозиційну сторону колег-подруг Бредлі та Алекс. Також в ному сезоні "Ранкового шоу" ми побачимо інші нові обличчя:

Грета Лі,

Хасан Мінхадж,

Руаірі О'Коннор та інші.

"Ранкове шоу" 2 сезон 2021: дивіться трейлер серіалу

, що у першому сезоні серіалу нас познайомили з популярною ведучою "Ранкового шоу" Алекс Леві (Дженніфер Еністон), яка неочікувано дізнається про сексуальні домагання свого доброго колеги Мітча (Стів Карелл). Після того, як його звільнили з роботи, в компанію до Алекс запрошують молоду журналістку без досвіду ефіру. Між жінками спалахує суперництво, але потім виявляється, що є набагато більше речей, які їх поєднують.