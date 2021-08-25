Дженніфер Еністон та Різ Візерспун повертаються до справ у трейлері "Ранкового шоу" 2 сезон
Джерело:24 канал
Apple TV+ оприлюднила повний трейлер другого сезону серіалу "Ранкове шоу" з Дженіфер Еністон та Різ Візерспун. Прем'єра серіалу відбудеться 17 вересня на стримінговому сервісі.
Прем'єра першого сезону "Ранкового шоу" відбулась 1 листопада 2019 року. Відомо, що зйомки другого сезону серіалу автори розпочали одразу і прем'єра другого сезону повинна була відбутись у 2020 році, але дату перенесли через пандемію COVID-19.
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Що обіцяє трейлер другого сезону "Ранкового шоу"
Дженніфер Еністон повернеться до виконання ролі репортерки Алекс Леві, так само як Різ Візерспун – до ролі її колеги, Бредлі Джексон. Також до своїх персонажів повернуться актори: Стів Каррел та Біллі Крудап.
Нагадаємо, що перший сезон серіалу закінчився скандальним звільненням Алекс Леві (Дженніфер Еністон) з телекомпанії. Згідно з кадрами, які ми побачили в трейлері, Білі Крудап (Корі, керівник мережі телеканалів) спробує повернути Алекс до справи і вона погодиться. Адже тепер події в серіалі відбуватимуть на фоні пандемії коронавірусу, від якого постраждала й сама розробка серіалу. Пандемія та труднощі, з якими зіткнулось суспільство, будуть показані зі сторони інфоприводу для маніпуляцій думки глядачів.
У продовженні серіалу Джуліанна Маргуліс виконає роль Лори Петерсон, яка за сюжетом, буде займати опозиційну сторону колег-подруг Бредлі та Алекс. Також в ному сезоні "Ранкового шоу" ми побачимо інші нові обличчя:
- Грета Лі,
- Хасан Мінхадж,
- Руаірі О'Коннор та інші.