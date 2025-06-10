Фільм, який наробив галасу: де подивитись стрічку "Раша гудбай" онлайн

У березні відбулася прем'єр одного із найскандальніших фільмів 2025 року під назвою "Раша гудбай". Стрічка наробила галасу ще до своєї прем'єри на великих екранах.

А тепер фільм доступний для перегляду онлайн. У матеріалі Кіно 24 розповімо, де можна подивитися стрічку онлайн у вільному доступі.

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Де дивитись фільм "Раша гудбай" онлайн

Відомо, що стрічка "Раша гудбай" наробила неабиякого шуму в соцмережах. Дехто підтримує ідею фільму, а дехто вважає таке позиціювання недоречним у нинішніх реаліях. До речі, ми зібрали добірку відгуків на фільм "Раша Гудбай". Дивіться коментарі за посиланням.

За сюжетом фільму, українка, яка 10 років жила в окупації, – одна з тих, кому промили мізки. Вона сама стала носієм хворих ідей і поширює фейки про Україну. Але через несподівані обставини героїня разом із сином раптово потрапляє на Захід України. Саме там реальність перевертає її світ з ніг на голову.

"Раша гудбай": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, стрічку можна подивитися онлайн на Megogo.net.

Якщо ви не були в кіно і не переглядали "Раша гудбай" на великому екрані, можете зробити це і скласти власну думку про фільм.