Раян Гослінг зізнався, чому не хоче показувати своїм донькам фільм "Барбі"

Фільм "Барбі" вийшов улітку і став одним з найуспішніших упродовж усього року. Проте відомий актор Раян Гослінг визнав, що він утримується від того, щоб показувати своїм дітям стрічку, у якій він виконав головну роль Кена.

Дізнайтесь, у чому причина того, що знаменитість не показує донькам кінокартину зі своєю участю та як це пояснює актор культового фільму.

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Раян Гослінг не показує донькам фільм "Барбі": у чому причина

Чоловік вагається, чи перегляд цього фільму буде для них корисним.

Я не знаю, чи варто їм дивитися на свого батька в ролі Кена. І в якому віці краще побачити, як твій батько грає його,

– сказав Гослінг.

Але він також зазначив, що його дві доньки, 9-річна Есмеральда та 7-річна Амада, були присутні за лаштунками під час зйомок "Барбі". Райан відзначив, що помітив зацікавленість дівчаток лялькою Барбі. Хоча участь у цьому фільмі була своєрідним способом зробити щось для своїх дочок, зауважує актор, але він не впевнений, як вони реагуватимуть на його образ у фільмі зараз.

Вони бачили лише малу частину процесу та прийшли на знімальний майданчик, коли я виконував музичну сцену. Ми з дружиною ніби зрозуміли, що прийшов час дозволити їм мати Барбі. Проте у них не з'явилась цікавість до Кена, що також було досить дивним,

– зазначив Райан.

"Барбі" – один із найуспішніших фільмів 2023 року

Фільм про найпопулярнішу ляльку у світі було знято режисеркою Ґретою Ґервіґ. Він здобув понад мільярд доларів у світовому кіноринку та отримав численні нагороди. У головній ролі поруч з Гослінгом зіграла акторка Марго Роббі, яка вирішила на деякий час зробити паузу в акторській кар'єрі, аби глядач від неї віддихнув.

"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму