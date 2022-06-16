Раян Гослінг в образі Кена у фільмі "Барбі": як відреагували фанати творчості актора

Warner Bros. випустила перший кадр з Раяном Гослінгом у ролі Кена в "Барбі" – і фанати не знають, що й думати. У майбутньому фільмі режисерки Грети Гервіг актор зіграє культову модну ляльку.

У фільмі до Гослінга приєдналися Марго Роббі, Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккіннон, Сірша Ронан та Вілл Феррелл. Прем’єра фільму запланована на липень 2023 року.

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Як виглядає Раян Гослінг в образі Кена у фільмі "Барбі"

У середу, 15 червня, студія опублікувала фотографію, яка демонструє новий образ актора Раяна Гослінга в образі Кена. У ньому у зірки "Ла-Ла Ленда" знебарвлене світле волосся, засмага і прес із шістьма кубиками.



Раян Гослінг в образі Кена у фільмі "Барбі" / Фото Warner Bros.

Реакція мережі

Шанувальники розділилися з приводу фотографії, багато хто зазначив, що 41-річний актор надто старий, щоб грати культову ляльку. Адже Марго Роббі, яка грає Барбі, має 31 рік.

Я люблю Раяна Гослінга, але 40-річний Кен збожеволів. Мені дуже шкода,

– написав шанувальник у твітері.

Інший доповнив: "Надзвичайно зворушений тим, що Кену (Раяну Гослінгу, – Кіно 24) у фільмі про Барбі 41 рік". Ще один користувач написав: "Раяну Гослінгу 41 рік. Йому не треба грати Кена, будь ласка".

Проте, інші фанати сказали, що спершу варто дочекатися цілого фільму, аніж судити за однією фотографією.

"Райан Гослінг практично ідеальний у ролі Кена в Барбі", – написав шанувальник.

Нагадаємо, фотографія Кена з'явилася майже через два місяці після того, як Warner Bros. випустила перше зображення Роббі у костюмі Барбі, які чимало користувачів назвали ідеальним образом.

Реакція мережі на образ Раяна Гостінга у фільмі "Барбі" / Скриншоти з твітеру

Марго Роббі в образі ляльки Барбі

Окрім Раяна, можна побачити Марго Роббі в образі ляльки Барбі. Австралійська акторка з широкою блискучою усмішкою сідає за кермо приголомшливого рожевого Chevrolet Corvette.

Шанувальникам класичної ляльки буде цікаво побачити інтерпретацію голлівудської студії та, звичайно ж, гардероб Барбі. На фото Роббі одягнена у топ із вирізом halter у синьо-білу смужку, доповнений пов’язкою у горошок та масивним браслетом із бісеру. Її пишне світле волосся спадає нижче плеча.



Марго Роббі в образі ляльки Барбі / Фото Warner Bros.

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Як повідомляє CNN, прорив Роббі на екрані стався, коли вона зіграла разом із Леонардо Ді Капріо у похмурій комедії Мартіна Скорсезе "Вовк з Уолл-стріт". Вона була номінована на премію Оскар за роль злощасної олімпійської фігуристки Тоні Гардінг у фільмі "Я, Тоня" у 2017 році, а також втілила роль лиходійки з коміксів DC Гарлі Квінн.