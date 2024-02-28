Готуйтесь підтанцьовувати: Раян Гослінг заспіває культову пісню з "Барбі" наживо під час Оскара

Раян Гослінг, який отримав номінацію на Оскар-2024 за свою роль Кена у фільмі "Барбі", виступить на церемонії з виконанням композиції, що претендує на перемогу в категорії "Найкраща оригінальна пісня".

Дізнайтесь в матеріалі, яку пісню виконає Раян Гослінг на церемонії Оскар-2024. А також, що каже про майбутній виступ актора автор композиції.

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Раян Гослінг наживо заспіває пісню "I'm Just Ken"

Після численних місяців спекуляцій стало відомо, що Раян Гослінг таки виступить наживо з піснею "I'm Just Ken" під час церемонії вручення премії Оскар-2024. Актор виконає цю номіновану на нагороду пісню з фільму "Барбі" під час 96-ї щорічної церемонії, запланованої на 10 березня.

Починаючи з січня, коли стало відомо про номінацію "I'm Just Ken" на "Оскар-2024", виникало питання, чи погодиться Гослінг на виступ під час церемонії. На початку лютого актор зізнавався, що Академія ще не робила йому запрошення на виступ.

Це може бути занадто великим ризиком, якщо я це зроблю. Я не знаю, як це спрацює. Але я відкритий для цього,

– прокоментував актор раніше.

Сцена з піснею "I`m Just Ken" у фільмі "Барбі": дивіться відео

Марк Ронсон, який написав пісню разом з Ендрю Ваяттом, сказав на церемонії Греммі, що він мріє, щоб Гослінг виступив на церемонії вручення премії Оскар.

"Барбі" стала найкасовішим фільмом 2023 року в США

Фільм Ґрети Ґервіґ "Барбі" перевершив стрічку Крістофера Нолана "Темний лицар" і став найбільш касовою стрічкою в історії компанії Warner Bros. За один місяць кінокартина заробила 1,3 мільярда доларів, ставши найуспішнішим фільмом року у світі.

"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму

Проте, попри на свою популярність та номінацію на Оскар, Раян Гослінг обурився через те, що серед претендентів відсутні Марго Роббі та Ґрета Ґервіґ. Актор зізнався, що засмучений рішенням кіноакадемії, оскільки номінація та визнання його роботи – це заслуга Гервіг та Роббі, які найбільше працювали над фільмом.