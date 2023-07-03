Від роботи до кохання один дубль: які актори стали парами в реальному житті

Кохання можна зустріти в будь-якому місці, навіть на знімальному майданчику. Це доводять зіркові пари, які почали зустрічатися після спільних зйомок у кіно. Нижче читайте про 7 пар акторів, взаємин яких почалися за лаштунками.

Багато акторів закохалися в колег по роботі та згодом одружилися. 24 Канал розповідає про світові та українські пари, які побралися після спільних зйомок у кіно та досі разом.

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Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Однією з найпопулярніших пар серед акторів на сьогодні є неймовірні Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс. Пара у шлюбі вже понад 10 років. Вони познайомилися на зніманні фільму "Зелений ліхтар" у 2010 році.



Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото з інстаграму акторки

Згодом Раян та Блейк одружилися й стали батьками чотирьох дітей. Остання донечка народилася в лютому 2023 року. Додамо, що пара часто показує спільні фото та разом відвідує всі покази. Вони для багатьох людей є прикладом щасливих стосунків.

Раян Гослінг та Єва Мендес

Канадський актор Раян Гослінг та голлівудська актриса Єва Мендес таємно одружилися у 2022 році. Пара познайомилися ще у 2011 році на знімальному майданчику фільму "П'яна різдвяна історія".



Раян Гослінг та Єва Мендес кілька років тому / Фото з її інстаграму

Зіркова пара зустрічалася 11 років, але довго тримала це в секреті. Сама Єва у соцмережах наголосила, що їхні взаємини почалися після фільму, а не під час зйомок.

Останній рік чи два вони одружені. Крім того, Гослінг та Мендес за час стосунків стали батьками двох донечок Есмеральди (9 років) та Амади (7 років). Додамо, що зіркова пара намагається зберігати конфіденційність в особистому житті. Вони рідко з’являються разом на публіці чи публікують спільні фото.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Українські актори ознайомилася на зйомках серіалу "Клан ювелірів", де грали закоханих. Незабаром Наталка й Андрій зрозуміли, що їм не доводиться грати кохання на камеру.

1 квітня 2017 року Наталка Денисенко вийшла заміж за Андрія Федінчика. Пара відіграла три весілля: перше – на Мальдівах, друге – у Києві з родичами та друзями, третє – на фестивалі весіль, куди їх запросили. Вже за кілька місяців після весілля у пари народився первісток.



Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, що Андрій Федінчик зараз захищає Україну на фронті. Чоловік добровольцем вступив у лави ЗСУ. Денисенко вже не раз зізнавалася, як їй важко переживати розлуку з коханим.

Джей Ло та Бен Афлек

У 2022 році актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек нарешті офіційно стали чоловіком і дружиною! Їхнє таємне весілля відбулося у Лас-Вегасі. Закохані не хотіли, щоб хтось завадив їм у цей день, тож їхніми свідками біля каплички стали діти.

Після скромної церемонії Дженніфер та Бен відправилися у невелику романтичну подорож до Парижу. А вже 19 серпня вони розпочали масштабне триденне святкування, на яке завітали сім'я та зіркові гості.



Весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека / Скриншот з відео

Нагадаємо, що колись пара вже була разом. У 2002 році Дженніфер закрутила роман із Аффлеком. Тоді він їй освідчився, проте весілля, заплановане на 14 вересня 2003 року, було скасоване за кілька годин до церемонії.

Міла Куніс та Ештон Катчер

Ці двоє зіграли пару в ситкомі, який вперше вийшов в ефір 1998 року. Цікаво, що перший поцілунок їхніх персонажів став і їхнім першим поцілунком. Але тоді між ними не сталося "хімії", а про возз'єднання акторів стало відомо у 2012 році.



Міла Куніс та Ештон Катчер / Фото з його інстаграму

Пара одружилася у 2014-му році. Згодом вони стали батьками двох дітей – Ваєтта та Димитрія. Додамо, що Міла Куніс родом з Чернівців. Тож зіркове подружжя зараз донатить та публічно підтримує Україну у війні.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару

Українські актори вже два роки одружені. Познайомилися Григорій та Настя ще на першому курсі в театральному університеті, проте, щоб закохатися один в одного, їм знадобилося аж 4 роки.



Григорій та Анастасія / Фото з інстаграму акторів

Григорій Бакланов освідчився Анастасії Цимбалару лише у 2018 році. А весілля відбулося значно пізніше – у вересні 2021 року в Києві. Воно було імпровізованим – весільну сукню підшивали в салоні, а костюм нареченого "підбивали" вночі перед шлюбом. Повну історію кохання – читайте в інтерв'ю 24 каналу.

Ріта Вілсон і Том Генкс

Ще одна зіркова пара пройшла випробування часом. Відомо, що Ріта Вілсон і Том Генкс зустріли одне одного на зніманнях фільму "Нерозлучні друзі" 1981-го року. Тоді зірка "Фореста Гампа" був одружений зі своєю коханою з коледжу.

Але одразу після розлучення з тодішньою дружиною Генкса й Вілсон почали обговорювати як пару. Наступного року вони одружилися. З Рітою актору вдалось побудувати міцні стосунки, які тривають і досі.



Том Генкс та Ріта Вілсон / Фото з інстаграму актора

Подружжя виховує двох спільних дітей – Честера і Трумена, чим демонструє справжню ідилію. Том Генкс не раз розчулював заявами про свою сім'ю, бо для нього це найголовніше в житті.