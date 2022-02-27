Режисер Ахтем Сеїтаблаєв та актор Олексій Тритенко обороняють Україну: промовисте фото
Український режисер Ахтем Сеїтаблаєв та актор театру та кіно Олексій Тритенко вступили до лав тероборони. Сьогодні з’явилося їхнє фото з оборони міста Києва.
Як повідомляє 24 канал, про те, що Ахтем Сеітаблаєв взяв в руки зброю стало відомо 25 лютого. Він у фейсбуці опублікував пост з підписом "русский корабль, іди на х*й". "Слава Україні, наступного року в вільному Бахчисараї", – доповнив він.
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Олексій Тритенко, який зображений разом з Сеітаблаєвим на фото, знявся в останньому фільмі режисера "Мирний-21".
Ахтем Сеїтаблаєв та кіно Олексій Тритенко вступили до лав тероборони / Фото Загону Кіноманів
Які ще знаменитості обороняють Україну
Ми переможемо! Українські знаменитості не лише звертаються до народу з підтримкою, але й допомагають ділом. Окрім Ахтема Сеітаблаєва та Олексія Тритенко, до лав тероборони вступили музиканти Олександр Положинський, Тарас Тополя, Фагот, Андрій Хливнюк та режисер Олег Сенцов, який закликав вступати в лави ЗСУ усім небайдужим.
Ворог хоче знищити Україну та її народ. Всі до зброї! Йдіть до військкоматів, вступайте в лави ЗСУ, записуйтесь в самооборону, здавайте кров, допомагайте фронту, чиніть опір в тилу агресора. Смерть окупантам! Слава Україні,
– написав Олег Сенцов у фейсбуці.
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