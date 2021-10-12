Disney+ показала найочікуваніший трейлер римейку "Сам удома": глядачі здивовані

12 жовтня 2021 , 20:51
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Джерело:

Ютуб 20th Century Studios

На YouTube-каналі 20th Century Studios вийшов перший офіційний трейлер перезапуску "Сам удома", який отримав назву Home Sweet Home Alone. На великих екранах ми побачимо фільм в останній місяць осені – 12 листопада 2021 року.

Режисером перезапуску є Ден Мазер ("Хтивий дідусь"). Сценаристами стали автори шоу Saturday Night Live – Мікі Дей та Стрітер Сейделл.

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Що показали в трейлері

Дві перші частини культової кінострічки 90-х "Сам вдома" користуються неабияким успіхом до сьогодні. Однак, ролик нагадав фанатам більше 3-тю, 4-ту і 5-ту частини комедії. Головного героя хлопчика Макса зіграє Арчі Єйтс, якого світ знає завдяки фільму Тайки Вайтіті "Кролик Джоджо" 2019 року.

Історія усім знайома: сім’я вирушає на канікули до Японії, поспішаючи, забуває про хлопчика. Він має справитися з усіма клопотами і йому доведеться захищати дім від злодіїв.  

"Сам удома" 2021: дивіться перший трейлер

 

На 45-й секунді ролику глядачі можуть побачити актора Девіна Ретрея, який зіграв База в оригінальному фільмі. 

 

Акторський склад

Крім Арчі Єйтса у стрічці зіграють:

  • Еллі Кемпер;
  • Роб Делейні;
  • Айслінг Бі;
  • Еллі Макі;
  • Кріс Парнелл;
  • Тімоті Саймонс та інші.

Реакція мережі

  • "Навіщо, якщо є оригінал, який можна переглянути ще раз? Краще нічого немає";
  • "Я хочу продовження з Маколеєм Калкіном (як дорослого персонажа), якого дружина і діти залишили вдома";
  • "Це схоже на поганий сиквел без Калкіна";
  • "Не здивуюся, якщо над кожним жартом буду сміятися".
Автор: Наталія Гулій