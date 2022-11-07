Тобі котлету, їм шматок м’яса, – Зюбіна зізналася, скільки заробляли російські актори в Україні

Українська акторка Римма Зюбіна засудила українських продюсерів, які до війни співпрацювали з росіянами, і платили їм більше, ніж українцям. Крім цього, вона висловилась про одіозну Оксану Байрак.

Ні для кого не секрет, що український кінематограф багато років був під впливом російського. До нас приїжджали актори з Росії, яких "носили на руках". Про це неодноразово заявляли українські зірки: Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко та інші.

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Вони відзначали, що в росіян були кращі умови праці та перевага головних ролей. Зокрема Римма Зюбіна зізналася, що гонорари були в рази більші, і це не могло не засмучувати.

Римма Зюбіна про гонорари росіян в Україні та український кінематограф

В інтерв'ю проєкту ТВОЄ зірка "Гнізда горлиці" засудила українських продюсерів, які до війни активно співпрацювали з росіянами. Вона також думає, що після перемоги російські актори можуть повернутися в Україну і будуть виправдовуватися. "Є варіант, що з’являться "хороші росіяни", які знімалися у нас раніше в усіх серіалах. Будуть в'їзними й розповідатимуть, як вони були проти Путіна. Наприклад, Ахеджакова для мене — просто людина Всесвіту з позицією, але вона не їздить зніматися в такі серіали. А ті, хто промовчав…".

Коли росіяни знімалися в українських проєктах, то отримували набагато вищі гонорари, ніж українці. За словами Римми, це було приниженням.

Це завжди було величезне приниження, що їхній знімальний день коштував п’ять тисяч доларів, а ти працюєш за 500. Тобі дають котлету, а їм шматок м’яса,

– поділилася Зюбіна.

В цьому актриса звинуватила українських продюсерів, які зараз "перефарбувалися": "Хто це все робив? Це робили українські продюсери. І очищення цих продюсерів не відбувається. Усі перефарбувалися. Вони люблять гроші".

Римма Зюбіна порадила зараз усім українським акторам вивчати англійську мову, адже так ми зможемо вийти на європейський ринок. "Актор без знання мови ніде й нікому не потрібен. І англійська допоможе лише під час спілкування на знімальному майданчику, а якщо ти знімаєшся в Італії, то маєш знати італійську, а у Франції — французьку. Це ми тільки з хлібом та сіллю зустрічали росіян. Поляки тримаються своїх, ринок тримають закритим. Німці беруть своїх. Усі захищають своїх, свій ринок. А по наших до війни топталися. І ми навчилися говорити російською так, щоб не відрізнятися від москвичів. Це огидно".

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Актриса згадала також про одіозну Оксану Байрак – українську продюсерку та режисерку, яка осоромилася своєю проросійською позицією. Вона мовчить про війну і жодного разу не засудила злочини Росії проти України. "Мені прикро, сумно. Коли ми починали працювати, то не було так. Мені дуже болісно втрачати людей. Не знаю, що говорити", — зазначила Зюбіна.



Римма Зюбіна / Фото з інстаграму акторки

Зірки, які висловилися про Оксану Байрак