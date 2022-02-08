Ріта Ора зіграє у серіалі-приквелі "Красуні та Чудовиська": яку роль отримала співачка

Британська співачка Ріта Ора приєдналася до зіркового складу серіалу-приквела про Гастона і Лефу з фільму "Красуня і Чудовисько". Яку роль зіграє акторка, – читайте у матеріалі.

Виробництво серіалу, який замовила компанія Disney, розпочнеться навесні 2022 року. Всього планують зробити 8 епізодів, повідомляє 24 канал.

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До своїх ролей в приквелі повернуться Люк Еванс і Джош Гад. А ось новою героїнею картини стане Ріта Ора. Вона зіграє роль загадкової дівчини з цікавими здібностями. Який вона має секрет та як зможе вплинути на все королівство, – дізнаєтеся, коли переглянете стрічку.

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Про свою участь у стрічці, зірка повідомила своїх підписників в інстаграмі. Співачка розповіла, як у дитинстві переглядала фільм зі своєю сім’єю, закохувалася у музику та персонажів.

Я не можу більше берегти таємницю! Я дуже рада приєднатися до акторського складу серіалу-приквела "Красуня і чудовисько"! Ніколи у своїх найсміливіших мріях я не могла уявити, що потраплю в цей казковий світ,

– прокоментувала Ріта Ора.

Співачка подякувала усім, хто долучився до здійснення її мрії. "Дякую Disney+, моїй команді CAA – Дену, Джоеллі та Трейсі – Шарі, а також моїй сім'ї. Останнім часом я просто відчуваю, що мої мрії збуваються! Життя схоже на фільм Діснея!", – сказала вона.



Ріта Ора / Фото з інстаграму співачки

Про що розповідатиме приквел

За сюжетом герої вирушать в подорож зі зведеною сестрою ЛеФу – Тіллі, роль якої виконає Бріана Міддлтон. У фільмі також планують розсекретити таємниці королівства, показати старих друзів та нових ворогів.

Едвард Кітсіс та Адам Хоровіц стануть шоураннерами проєкту. У серіалі звучатиме оригінальна музика Алана Менкіна. За режисуру першого епізоду відповідає Лізль Томмі ("Джессіка Джонс").

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Що відомо про "Красуню і чудовисько" 2017 року

Це американський музичний фантастичний фільм, який став рімейком однойменної анімації від Walt Disney Animation Studios. Фільм ґрунтується на казці Жанни Марі Лепренс де Бомон. Режисером став Білл Кондон.

Як повідомив The Hollywood Reporter, за один день після прем’єри картина зібрала рекордні 127,6 мільйона переглядів, чим перевершив "П'ятдесят відтінків темряви" (114 мільйонів) та "Зоряні війни: Пробудження Сили" (112 мільйонів).

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