Це фейк: фільм "Відпочинок за обміном" з Кемерон Діас не матиме продовження

Інсайдери повідомляли, що романтична різдвяна комедія "Відпочинок за обміном" отримає продовження, а до своїх легендарних ролей повернуться Кемерон Діас, Кейт Вінслет, Джуд Лоу та Джек Блек. Однак, це неправда.

За сюжетом, дві дівчини не можуть організувати собі особистого життя. Аманда – успішна кар’єристка, Айріс – письменниця з провінції в Англії. Аби на якийсь час забути про життєві труднощі, жінки вирішують провести різдвяні канікули, обмінявшись житлом.

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Фільм "Відпочинок за обміном" не матиме продовження

Різдвяний ромком "Відпочинок за обміном" не отримає сиквела з його оригінальним провідним зірковим складом, які знімалися у фільмі у 2006 році.

У твітері це підтвердила американська режисерка стрічки 72-річна Ненсі Меєрс. Вона написала: "Так багато DM про це. Вибачте, але це неправда".

Ненсі Меєрс спростувала інформацію про продовження "Відпочинку за обміном" / Скриншот допису Меєрс

Раніше джерело The Sun з посиланням на інсайдерів, повідомляло, що новий фільм мав би розповісти про стосунки, які виникають між 50-річною Кемерон Діас і 49-річним Джудом Лоу, а також 47-річною Кейт Вінслет і 53-річним Джеком Блеком. "Один із найуспішніших фільмів, який досі щороку подобається мільйонам шанувальників у всьому світі, — має сенс повернутися до цих персонажів і дізнатися, що сталося з їхніми життями після того, як вони переспали, – заявляли вони.

"Відпочинок за обміном" 2006: дивіться трейлер онлайн

Цікаво, що Кемерон Діас востаннє знялася у фільмі "Енні", ще у 2014 році, де також зіграв Джеймі Фокс. У 2018 році вона заявила, що потребує більше часу на сім’ю і залишила кар’єру актриси. Проте у червні 2022 році зірка анонсувала свою першу роль після паузи у фільмі Netflix Back in Action.

Кейт Вінслет фантастично зіграла у серіалі "Мейр з Істтауна" 2021 року, а згодом ми її побачимо в "Аватарі 2: Шлях води", який вийде у грудні цього року.

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