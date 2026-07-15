Netflix показав моторошний трейлер "Шепітника" з Робертом Де Ніро у головній ролі

Роберт Де Ніро полюватиме на серійного вбивцю дітей. Буде моторошно. Буде нестерпно страшно та інтригуюче.

Якщо давно не було фільму, після якого захочеться двічі перевірити, чи зачинені вікна і двері, то Netflix уже все організував. А він, як ви знаєте, вміє дивувати фільмами з захоплюючими сюжетами. Стримінг показав перший трейлер психологічного трилера "Шепітник" з Робертом Де Ніро у головній ролі.

Сюжет фільму "Шепітник"

У центрі сюжету – письменник Том Кеннеді, який після викрадення восьмирічного сина змушений звернутися по допомогу до власного батька, колишнього детектива. Розслідування швидко заводить їх у справу серійного вбивці на прізвисько Шепітник. І все було б логічно, якби не одна дрібниця: маніяк уже багато років сидить за гратами. Тож комусь доведеться пояснити, хто тепер стукає дітям у вікна й перетворює чужі ночі на суцільний кошмар.

Фільм "Шепітник": дивитись трейлер

Деталі зйомок

Новинка заснована на однойменному бестселері Алекса Норта, який давно полюбився читачам. Окрім Роберта Де Ніро, у фільмі зіграли Адам Скотт, Мішель Монаган, Геміш Лінклейтер та Овен Тіг. Судячи з перших кадрів, глядачів чекає атмосферний психологічний трилер, який не залишить вам ні секунди для відпочинку.

Прем'єра "Шепітника" на Netflix запланована на 28 серпня. Тож часу, щоб переконати себе, що нічні звуки за вікном – це лише вітер, залишається дедалі менше.

А поки ви в очікуванні – перегляньте ці захоплюючі серіали від Netflix. Обіцяємо, що вам сподобається.

