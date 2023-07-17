"Родичі поза законом": що відомо про нову комедію Netflix і чи варто дивитися

Американський комедійний бойовик "Родичі поза законом" вийшов на Netflix 7 липня і наразі займає 1 позицію у світовому рейтингу. До того ж це фільм, який найчастіше переглядали українці на стрімінгу цього тижня.

"Прикольний, хороший та легкий", "Коли хочеться провітрити голову якимось милим шоу – те, що треба": саме так відгукуються на прем'єру перші глядачі. Який сюжет стрічки та хто зіграв головні ролі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Родичі поза законом": чи варто дивитися

"Родичі поза законом" – це бурхливий комедійний бойовик, за сюжетом якого, банк, де працює Оуен, грабують за декілька днів до його весілля. Усе вказує на дуже незручних підозрюваних — майбутніх тестя та тещу.

У ролях:

Адам ДеВайн – Оуен Браунінг;

Пірс Броснан – Біллі МакДермотт;

Еллен Баркін – Ліллі Макдермотт;

Ніна Добрев – Паркер Макдермотт;

Майкл Рукер – агент Олдем;

Пурна Джаганнатан – Рехан Закарян;

Річард Кайнд – Ніл Браунінг;

Джулі Гаґерті – Марджі Браунінг та інші.

"Родичі поза законом": дивіться трейлер

Більше відгуків мережі:

"З таким талановитим акторським складом "Родичі поза законом" не можуть не бути смішними";

"Хороша легка комедія на один раз. Детектив Йонду добре зіграв";

Нормальний фільм, веселий, тупості багато, але такий гумор в американців. Мені зайшов фільм, є смішні моменти, головне – не напряжний, легко дивитись";

"Український дубляж просто супер! Фільм легкий, комічний по-американськи, рекомендую";

"Чудова простенька комедія з типовим сюжетом та однозначно варта перегляду. Гра акторів та український дубляж зробить вечір позитивним".

Втім, деякі глядачі запевняють, що гумор у фільмі доволі примітивний: "Зараз з таким гумором дуже багато знімається фільмів. Я нічого не розумію, де поділись чудові режисери?".