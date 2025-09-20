Романтичне кіно створює особливу атмосферу, де історії про кохання надихають і зворушують. Кіно 24 зібрало добірку стрічок, які стануть ідеальним вибором для побачення вдома та подарують вам і вашій другій половинці щирі емоції.

Дивіться також Її обожнюють по всьому світу: 3 шикарні фільми з Анджеліною Джолі, які ви маєте побачити

Які романтичні фільми можна подивитися вдвох?

"Один день" (2011)

Історія Емми та Декстера починається після випускного, коли вони проводять разом лише одну ніч. Відтоді їхні життя йдуть різними шляхами, але щороку в один і той самий день вони знову перетинаються. Дружба героїв поступово переростає в глибоке кохання, яке випробовує час і обставини.

"Один день": дивіться трейлер фільму онлайн

"Бруклін" (2015)

Молода ірландка Ейліш Лейсі вирушає до США у пошуках кращого життя. У Брукліні вона знаходить нову домівку, роботу та навіть зустрічає кохання. Однак, коли доля змушує її повернутися до Ірландії, дівчина опиняється перед складним вибором між минулим і майбутнім.

"Бруклін": дивіться трейлер фільму онлайн

"До зустрічі з тобою" (2016)

У центрі сюжету – історія Вілла Трейнора, який вів активний спосіб життя, але потрапив в страшну аварію. Через це тіло чоловіка майже повністю паралізовано, тож він більше не бачить сенсу свого існування. Водночас Лу влаштовується доглядальницею Вілла, тому тепер має повернути йому бажання жити. Втім, стосунки героїв стають тільки напруженішими, бо Трейнору нестерпно бачити, як дівчина має змогу бігати й ходити, поки він прикутий до ліжка.

Після того як Лу дізнається, що Вілл збирається накласти на себе руки, вона вирішує забути про конфлікти та подарувати йому якомога більше щастя у житті.

"До зустрічі з тобою": дивіться трейлер фільму онлайн

"500 днів літа" (2009)

Том знайомиться із загадковою та чарівною Саммер і одразу вірить, що вона – його доля. Між героями виникає роман, сповнений яскравих моментів і несподіванок. Вони сміються, мріють і відкривають одне одному свої серця. Та згодом Том починає розуміти, що їхні уявлення про кохання зовсім різні.

"500 днів літа": дивіться трейлер фільму онлайн