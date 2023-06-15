Якщо сподобався фільм "Крізь моє вікно": 5 схожих романтичних стрічок на Netflix

"Крізь моє вікно" розповідає про романтичні стосунки Арес і Ракель. Якщо вам сподобався сюжет цього фільму, пропонуємо звернути увагу на "Пурпурові серця" чи "Небезпечні зв’язки".

Ба більше, вже 25 червня на Netflix вийде друга частина картини "Крізь моє вікно", тож шанувальники мелодрами будуть задоволені. Як повідомляє 24 Канал, за сюжетом продовження, Арес і Ракель проведуть рік поодинці.

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5 романтичних фільмів Netflix, схожих на "Крізь моє вікно"

"Будка поцілунків", 2018 рік

Мелодрама за мотивами роману Бет Ріклз, який вона написала у 15 років, розповідає про дівчину Ель і її перший заборонений роман, що може зруйнувати справжню дружбу з її найкращим другом. Головну роль зіграла ікона 1980-х років Моллі Рінґвальд.

"Будка поцілунків": дивіться трейлер

"Пурпурові серця", 2022 рік

Пікантна й душевна мелодрама, у якій між Софією Карсон і Ніколасом Ґаліциним спалахує іскра. За сюжетом, талановита музикантка погоджується на шлюб із розрахунку з морським піхотинцем, але несподівана трагедія перетворює вдавані почуття на справжні.

"Пурпурові серця": дивіться трейлер

"Небезпечні зв’язки", 2022 рік

Романтичний фільм, який розповідає про кохання розумниці Селени. У своїй новій школі вона закохується в Трістана і не здогадується, яке жорстоке парі вклав цей поганець із королевою соціальних мереж Ванессою.

"Небезпечні зв’язки": дивіться трейлер

"Коханець леді Чаттерлей", 2022 рік

Чуттєва історія пристрасті з лауреаткою Золотого глобуса Еммою Коррін і актором Джеком О’Коннеллом, що ґрунтується на романі Д. Г. Лоуренса. У центрі сюжету – нещаслива у шлюбі леді Чаттерлей, яка зав’язує бурхливий роман і закохується до безтями в лісничого заміського маєтку її чоловіка.

"Коханець леді Чаттерлей": дивіться трейлер

"Безсоння для двох", 2022 рік

Драматичний фільм, що є екранізацією роману Сари Дессен. За сюжетом, влітку перед коледжем старанна учениця Оден зустрічає загадкового Ілая, і він допомагає їй зануритися в безтурботне підліткове життя, якого їй так не вистачало.

"Безсоння для двох": дивіться трейлер