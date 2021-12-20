"Ейфель", знятий з по-справжньому голлівудським розмахом, розповідає про найяскравіший період життя Гюстава Ейфеля. Його у фільмі зіграв Ромен Дюріс.

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За сюжетом, уславлений архітектор та інженер щойно повернувся до Парижа з Нью-Йорка, де займався встановленням Статуї Свободи. Його думки займає лише одна ідея – облаштування підземної залізниці в столиці Франції, але уряд хоче іншої – максимально дивовижної споруди до Всесвітньої виставки в Парижі. Ейфель проти, поки не зустрічає фатальну жінку зі свого минулого – Адрієнн Буржес (Емма Маккей). Ця фатальна пристрасть надихає його змінити вигляд Парижа та всієї Франції.

"Ейфель" 2021: дивіться трейлер до фільму

Інтерв’ю з Еммою Маккі та Ромен Дюріс про фільм "Ейфель"

Ромен, Емма, можна лише привітати вас із виходом "Ейфеля"! Розкажіть, як цей проєкт з'явився у фільмографії?

Ромен: Дякую (усміхаючись). Наш сценарист-режисер Мартін Бурбулон прийшов до мене із цією пропозицією ще на етапі підготовки сценарію. Це було дуже приємно і дуже страшно водночас. У моїй сім'ї існує культ Гюстава Ейфеля, адже мій батько теж інженер-архітектор. Це якось автоматично збільшувало відповідальність за цю роль у моїх очах. Але актори мають ризикувати на якому б етапі кар'єри не знаходилися, тому я й ризикнув. Хоча мій ризик із ризиком Емми не зрівняється!

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Емма: А тут ти маєш рацію! Це мій дебют у кіно рідною мовою. Моя команда знала, що мені важливо спробувати себе у франкомовному кіно. Але ще до того, як ми встигли щось зробити з цього приводу, до нас із пропозицією знятися в "Ейфелі", прийшов Мартін (Бурбулон, режисер фільму – Кіно 24). Він напевно був одним з небагатьох людей, хто пам'ятав про моє французьке коріння після виходу "Статевого виховання" (сміється). Він запропонував таку багатогранну роль жінки на різних етапах її життя, що це захоплювало само собою.



Емма Маккі та Ромен Дюріс у фільмі "Ейфель" / Фото пресслужби фільму

Він не казав, чому вибрав вас? У вашому образі Мейв із шоу складно розпізнати дівчину в корсеті.

Емма: Він сказав, що бачить Адрієнн як бунтарку і бачить рок-н-рол у мені, коли я прочитала сценарій – я зрозуміла про що він.

Ромен: Мартін дуже правильно зробив, Емма, завдяки своїй юності, змогла легко розпізнати легкість Адрієнн, а завдяки своєму духу – її яскравість та вразливість.

Емма: Ну все, я червонію (сміється). Ромен – чудовий товариш, найкращі компліменти на роботі завжди отримуєш від нього!

Так і знатиму: якщо запропонують роль у кіно з Роменом Дюрісом – треба погоджуватися! Безперечно, ви не пошкодуєте! Робота була святом і водночас – приголомшливою акторською школою.

Ромен: Тепер настав мій час для збентеження (усміхаючись).

До слова про збентеження: фільм дуже хвалять навіть завдяки "хімії" між вами. Як вдалося досягти цього, чи необхідно акторам більше часу для спілкування, щоб з'явилося порозуміння?

Емма: Саме це питання я поставила нашому режисерові, коли прочитала текст. Ромен вже був у проєкті, я дуже добре знаю його роботи й була впевнена, що просто займу стійку "слухаюсь" перед ним і не зможу зв'язати пари слів. Але Мартін сказав мені відразу дві речі: перше – Ромен спокійна людина з відмінним почуттям гумору і він буде тільки радий спілкуванню та репетиціям, якщо вони мені будуть потрібні. Друге – він уже представив нас у своїй уяві та впевнений, що вибір правильний. Ви знаєте, він мав рацію: з першої зустрічі ми легко порозумілися, у нас схоже почуття гумору і воно допомогло знімати напругу після особливо драматичних сцен.



Емма Маккі у фільмі "Ейфель" / Фото пресслужби фільму

Ромен: Я розумію, що наша професія говорить про те, що "грати в кохання" можна з усіма і завжди. Але приклади показують зворотне: безліч талановитих акторів не змогли створити переконливий союз на екрані між собою. Про це не заведено говорити, щоб не бентежити колег. Просто тому, що це не їхня помилка, вони артисти, їм цікаві ролі та ситуації, в яких виявляються герої – ось вони й беруться за роботу. Це помилка кастингу, режисерів, продюсерів.

Все-таки вона існує, ця утопічна акторська сумісність. Частіше вона побудована на чомусь спільному між артистами, що допомагає знайти взаєморозуміння, є рідкісні приклади, коли цим загальним виявляється спільна ворожість, яка й наелектризує простір між ними.

Але в нашому з Еммою випадку – це пошана і почуття гумору, абсолютно згодний, що воно нам дуже допомогло. Особливо, коли ми повернулися до зйомок після пандемії та нескінченно плювали заради тестів (сміється).

Емма: Так, ти в образі, граєш в особливо важкій сцені. "Стоп, знято!" і тобі несуть маски, антисептик, всі довкола не в корсетах, а укутані з голови до ніг у захисні костюми. Тут хоч-не-хоч треба жартувати, щоб не збожеволіти.

Історія створення фільму справді вийшла у вас дуже епічною. Якою була перерва між зйомками?

Емма: Здається п'ять місяців.

Ромен: Так, п'ять, ти маєш рацію.

Емма: Мені пощастило, до початку перерви ми знімали переважно флешбеки з моєю героїнею. І вже коли нам дозволили повернутись до зйомок – ми перейшли на основну лінію. І це була вже доросла Адрієнн, трохи інша, з надривом. Я начебто зіграла двох персонажів. і це величезна акторська вдача!

Як вам здається, чому Ейфелева вежа стала символом романтики?

Ромен: Так уже склалося, що Париж та Франція були символами романтики та кохання в Європі ще до спорудження самої вежі.

Емма: Це якось пов'язано зі волелюбністю в амурних справах (сміється).

Ромен: Так, і з цим теж! Хто заперечуватиме? Тому само собою, що така яскрава архітектурна пам'ятка та її відмінне географічне розташування зробили її точкою тяжіння. Додайте до цього французьке кіно та голлівудське кіно, зняте у Франції, де Ейфелева вежа в різних ракурсах у кадрі – ось і результат очевидний. Силу кіно неможливо заперечити!



Ромен Дюріс у фільмі "Ейфель" / Фото пресслужби фільму

Сила кіно в “Ейфелі” якраз переносить глядача до цієї дуже важливої ​​точки історії Парижа та Франції: спорудження вежі. Як ви думаєте, чому ця історія така важлива?

Емма: "Ейфель" – це олюднення пам'ятника. Я впевнена, що це важливо, тому що за найвишуканішими, наймонументальнішими пам'ятниками стоять люди та їхні історії. У нас це історія кохання, сміливості та відчайдушності.

Ромен: Це дійсно так! Це історія подвигу закоханого чоловіка та всіх людей, які серйозно ризикували для того, щоб Ейфелева вежа стояла. Ейфель зробив усе для цих людей теж. Подумати тільки, що вони не втратили жодного робітника під час будівництва неймовірно складної величезної металевої конструкції.

Цим, мені здається, наш фільм і чіпляє – це пам'ять любові автора до Адрієнн, до Франції та до мрії.



Емма Маккі та Ромен Дюріс у фільмі "Ейфель" / Фото пресслужби фільму