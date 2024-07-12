Російські пропагандисти проводять кінофестиваль в Іспанії: активісти розпочали хвилю протестів

Українці в іспанському місті Торрев'єха протестують проти кінофестивалю Sol, який організовують російські пропагандисти. Активісти неодноразово зверталися до мерії міста з проханням, аби захід скасували, але все марно. Тож зараз українська громада закликає наше МЗС втрутитися.

Цього року інформація про проведення кінофестивалю з'явилася на офіційному акаунті мерії Торрев'єхи 8 липня, коли росіяни здійснили масовану атаку по Україні, вдаривши по дитячій лікарні "Охматдит". Українська активістка в Іспанії Зоя Зосім розповіла 24 Каналу, що такий цинізм обурив українців й люди почали активно діяти.

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Коли та як почали діяти українці

Кінофестиваль, проти проведення якого протестує українська громада, проходить у місті Торрев'єха з 11 до 13 липня. Активісти переконані, що цей захід є прикладом того, як російська пропаганда намагається проникнути в культурне життя Європи.

Українці протестували проти заходу з 2022 року. До повномасштабного російського вторгнення в Україну цей фестиваль називався російським кінофестивалем Sol.

Ми (українська громада – 24 Канал) почали активно діяти, зібралося багато активістів, була створена спеціальна петиція, щоб пояснити, чому не можна проводити подібні заходи. Після цього організатори лише змінили назву й назвали цей кінофестиваль "інтернаціональним",

– мовила Зосім.

До слова, у 2022 та 2023 роках кінофестиваль, організований під керівництвом Тетяни Семенової та її доньки Анни Семенової, також проходив в Іспанії.

Наразі мерія не має підстав скасувати цей фестиваль, адже організатори вже давно живуть в Іспанії та, ймовірно, мають іспанське громадянство, а захід називають інтернаціональним. Втім, його проводять російською мовою і там лунає музика країни-агресора.

Що відомо про організаторів

Цього року активісти також писали в мерію, але їх прохання знову проігнорували й 8 липня на офіційній сторінці мерії Торрев'єхи з'явилося повідомлення про проведення кінофестивалю.

Можливо, захід вже проводять втретє від початку повномасштабного вторгнення, тому що не було великого розголосу. Втім, зараз цинічність росіян вразила в саме серце й ми почали активно діяти,

– зазначила українська активістка в Іспанії.

Активістам вдалося з'ясувати, що Тетяна Семенова у 2018 році відвідувала анексований Крим, а її донька брала участь у заходах в "Артеку" та давала інтерв'ю пропагандистському "Першому каналу". Також Семенова неодноразово брала участь у російських фестивалях.

Художнім керівником цього фестивалю є Сергій Новожилов – відкритий пропагандист та прихильник Владіміра Путіна. Новожилов організовує фестивалі "Малая Zемля" та "Амурська осінь", які спрямовані на підтримку російської культури та політики. Він відкрито підтримує російську агресію.

Як росіяни погрожують активістам

Зоя Зосім розповіла, що організатори погрожують українцям депортацією та судом. Росіяни, які організовують фестиваль, називають українських активістів радикальними націоналістами.

11 липня ми провели акцію протесту біля входу в ресторан, де відбувалося урочисте відкриття. Нас було всього восьмеро дівчат, але на нас викликали три наряди поліції,

– додала українська активістка в Іспанії.

Зараз ключове завдання української громади надати максимального розголосу цій ситуації, аби це був останній кінофестиваль, який проведуть росіяни.